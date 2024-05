Premierul slovac Robert Fico a fost rănit în urma unui atac armat

UPDATE

Premierul slovac Robert Fico se află în stare critică după ce a fost împuşcat miercuri în plină stradă după o şedinţă de guvern desfăşurată în oraşul Handlova, potrivit unui mesaj postat pe contul său oficial de Facebook, relatează agenţia EFE.

„A fost împuşcat de mai multe ori şi în prezent viaţa sa este în pericol”, precizează acest mesaj, adăugând că Fico a fost transportat cu elicopterul la un spital din oraşul Banská Bystrica, la circa 65 de kilometri de Handlova.

„El este acum transportat cu elicopterul la Banska Bystrica, întrucât ar dura prea mult timp până la Bratislava, având în vedere necesitatea unei intervenţii urgente”, precizează guvernul slovac.

Robert Fico a suferit răni la abdomen, picioare şi braţe, potrivit cotidianului Denník N. El a fost împuşcat după ce a ieşit din Casa de Cultură a oraşului Handlova, unde se desfăşurase o şedinţă de guvern. Fico saluta un mic grup de cetăţeni adunaţi acolo, dintre care unul purta o pancartă antiguvernamentală, moment în care s-a tras asupra lui.

Un suspect în vârstă de 71 de ani a fost arestat la faţa locului, potrivit presei locale. Acesta a tras patru sau cinci focuri de armă asupra premierului.

„O tentativă de asasinat a fost comisă asupra premierului slovac Robert Fico”, a confirmat telefonic pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului slovac de Interne.

Premierul Robert Fico, un social-democrat de orientare conservatoare şi apropiat de premierul ungar Viktor Orban, se află din octombrie anul trecut la conducerea unui guvern de coaliţie format din partidul său Smer-SD, încă un partid social-democrat, Hlas (Vocea), şi formaţiunea naţionalistă Partidul Naţional Slovac (SNS). În vârstă de 59 de ani, el a deţinut anterior funcţia de prim-ministru între 2006 şi 2010 şi între 2012 şi 2018.

Potrivit unui reporter al agenţiei slovace TASR, mai multe focuri de armă au fost trase la locul atacului, iar autorul acestuia a fost arestat. Zona din faţa Casei de Cultură din Handlova, unde s-a desfăşurat reuniunea guvernului, a fost evacuată.

Conform postului de televiziune slovac TA3, au fost trase patru focuri de armă, un glonţ lovindu-l pe Fico în abdomen.

Un martor a declarat la rândul său că a auzit mai multe împuşcături şi a văzut cum un bărbat a fost reţinut de poliţie.

Reportedly, this is Fico’s shooter being detained. https://t.co/nzxyy3jkEQ pic.twitter.com/AEeLaIWWi3

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 15, 2024