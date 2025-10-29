Polişti convocați la loturile naționale de handbal

Campionatele naționale masculine de handbal sunt întrerupte în această perioadă pentru meciurile pe care le susțin echipele naționale. SCM Politehnica Timișoara dă jucători la șapte loturi, patru de seniori și trei de tineret și juniori.

Astfel, din echipa de Ligă Națională, sunt convocați trei jucători – Răzvan Trif (foto), Szasz Andras, Alexandru Andrei – și antrenorul principal, George Buricea, la reprezentativa de seniori a României.

Christian Manojlovic a fost chemat la naționala Italiei, Risto Vujacic va juca pentru Muntenegru, iar Zakhar Denysov a răspuns chemării la reprezentativa Ucrainei.

Tricolorii noștri vor juca la Trofeul Carpați, turneu care se va desfășura de vineri până duminică, unde vor întâlni, în ordine, echipa pentru care evoluează Denysov, Ucraina (vineri), Georgia (sâmbătă) și Slovacia (duminică), de fiecare dată de la ora 17,30.

De asemenea, clubul alb-violet trimite handbaliști la loturile juvenile: Mihai Proca a evoluat în tricoul reprezentativei de juniori, la Trofeul Carpați, iar acum se pregătește pentru calificările la Campionatul European, care vor avea loc în Turcia. Adversarele României sunt Italia, Turcia și Kosovo, calificările urmând să aibă loc de mâine până duminică.

De asemenea, jucătorii Alexandru Moțățăianu și Dragoș Dăneasa, dar și antrenorul portarilor, Răzvan Szopka, se află la reprezentativa de tineret. Junii tricolori efectuează un stagiu de pregătire la Izvorani și joacă o „dublă” amicală cu Austria, meciurile fiind programate vineri și sâmbătă, la Sala Apollo din București.

În fine, la lotul național de cadeți, care a avut un stagiu de pregătire la Sighișoara, au fost prezenți Radu Rotariu, Leonard Rentea și Rareș Soos.