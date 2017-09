Peste o mie de tone de lână subvenţionată, în Timiş

În Timiş, judeţul cu cel mai mare număr de oi, subvenţia de un leu pentru kilogramul de lână comercializată s-a bucurat de atenţia unui număr important de fermieri.

Mai exact, 774 de exploataţii au solicitat sprijinul bănesc, pentru o cantitate totală de 1.052 de tone de lână. Primirea cererilor de către Direcția pentru Agricultură Timiş s-a încheiat în august, dar după termenul-limită au mai apărut oieri care, din păcate, au rămas cu cererile în mână, după cum aflăm de la Doru Petanec, directorul instituţiei.

„Subvenţia are rolul de a acoperi costurile cu tunsul oilor, pentru că lâna are preţ mic. Aceasta este optica ministrului agriculturii, Petre Daea, cu care am discutat recent, la Timişoara, despre această formă de sprijin”, afirmă Petanec.

Programul de sprijinire a valorificării lânii a demarat în acest an, având alocată o sumă totală de 36 de milioane de lei, de la bugetul de stat. Suma care se acordă unui beneficiar nu poate depăși, însă, contravaloarea a 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare anuale.

Banii, reprezentând un ajutor de minimis, li se virează beneficiarilor într-o singură tranșă anuală. Pot obţine subvenţia de un leu pentru kilogramul de lână valorificată persoanele fizice care au atestat de producător, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele juridice și orice forme asociative cu personalitate juridică.