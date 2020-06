Perspective frumoase pentru zona Borlova – Muntele Mic, declarată recent staţiune de interes naţional

Noi oportunităţi de investiţie se ivesc pentru zona Borlova – Muntele Mic, declarată, recent, prin hotărâre de guvern, staţiune de interes naţional.

O reuşită importantă pentru primăria comunei Turnu Ruieni, condusă de Mihai Maralescu.

Dobândirea acestui statut aduce doar beneficii, subliniază edilul.

Când au început demersurile? În 2018, tânărul primar depunea la Ministerul Turismului planul urbanistic general pentru zona menţionată.

„PUG-ul a fost început în 2016, voiam să dezvolt staţiunea cu telegondolă de acces pe fostul traseu al telescaunului. Am început discuţiile, am găsit la Bucureşti persoane pentru a discuta despre locul respectiv şi am ajuns la concluzia că acesta nu este bun din două motive. În primul rând, parcarea jos la telegondolă era foarte mică şi nu exista loc pentru extinderea acesteia. Apoi, terenul respectiv era girat de bancă şi nu puteam să fac documente pe el, motiv pentru care am schimbat traseul, am ales o altă zonă”, ne-a dezvăluit primarul Mihai Maralescu.

Cum a încolţit ideea de staţiune turistică de interes naţional? „Mi s-a spus la momentul respectiv că dacă fac proiectul cu instalaţie de iluminat, cu tunuri pentru zăpadă cu lac de acumulare, vizând toate pârtiile din zonă, poate fi accesată o sumă mai mare şi apare garanţia că se poate investi nu într-un loc oarecare, ci în unul care generează investiţii mai mari datorită dobândirii acestui statut. Totodată, am aflat că dacă zona este declarată staţiune de interes naţional primăria asigură doar 10 la sută din proiect, în caz contrar procentul fiind mai mare, de 30 la sută din valoarea totală. Având la dispoziţie un buget local mic am zis să încercăm să dobândim statutul de staţiune”, ne-a mai spus Mihai Maralescu.

Discuţiile s-au intensificat în lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2018. Atunci, edilul a primit o listă de la Ministerul Turismului cu criteriile pe care trebuie să le îndeplinească zona pentru a dobândi statutul râvnit.

„În anul următor, am început să le adun. Erau strategii ce vizau căile de acces, documentele privind drumul, curentul, apa, canalizarea, poliţia locală, farmacia, centrul de informare turistic şi locurile de cazare clasificate, peste 500. Am început să discut cu proprietarii de pensiuni din zonă pentru a le clasifica şi a îmbunătăţi punctajul. Era important să adunăm cele 500 de locuri de cazare. În data de 13 septembrie 2019 am depus cererea, atunci aveam adunate toate actele, iar în acest an am mai primit mici clarificări. Demersurile au continuat apoi la compartimentul juridic de la minister, au fost multe drumuri la Bucureşti, pentru că trebuia să fie depuse multe documente”, a continuat edilul comunei Turnu Ruieni.

Anunţul mult-aşteptat a venit în data de 7 mai, atunci fiind primită de la Ministerul Turismului atestarea ca staţiune de interes naţional pentru zona Borlova – Muntele Mic.

Mai multe localităţi din judeţul Caraş Severin au depus documentaţia necesară pentru a dobândi acest statut, însă doar spaţiul aflat pe raza unităţii administrativ-teritoriale conduse de Mihai Maralescu a îndeplinit toate criteriile şi a primit girul oficialilor de la Ministerul Turismului.

Aşadar, zona Borlova – Muntele Mic va putea fi promovată cu noul statut şi astfel va avea şanse mai mari în atragerea de finanţări nerambursabile.

Totodată, investitorii pot accesa fonduri europene pentru construirea de noi spaţii de primire, fapt ce va contribui la creşterea numărului turiştilor de pe piaţa internă şi de pe cea externă.