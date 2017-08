Patricia, fiica timişoreanului Marius Ţeicu, a murit la vârsta de 41 de ani

Patricia Ţeicu Rădulescu, fiica lui Marius Ţeicu, a murit miercuri, la vârsta de 41 de ani, după o grea suferinţă, aceasta fiind diagnosticată în urmă cu mai mult timp cu leucemie, a confirmat compozitorul Horia Moculescu.

Compozitorul Horia Moculescu a precizat că Patricia Ţeicu s-a stins din viaţă miercuri dimineaţă, după „o suferinţă îngrozitoare”.

Horia Moculescu a precizat că înţelege suferinţa lui Marius Ţeicu, întrucât şi fiul său a murit la aceeaşi vârstă.

Patricia Ţeicu Rădulescu a fost căsătorită cu actorul Dan Rădulescu, cu care avea doi copii.

Fiica compozitorului a descoperit că suferă de leucemie în anul 2015, iar de atunci a dus o bătălie lungă pentru a învinge boala. Patricia Ţeicu suferea de o formă rară de leucemie.

„În 2015, mi-au apărut nişte bubiţe şi am crezut că sunt pe fond nervos, că mă agit, pun pasiune în tot ce muncesc. Eu nu am avut nicio boală a copilăriei, nu răceam, nu am avut nimic, nu mă duceam la doctor. Şi am crezut că totul e pe fond nervos, am stat vreo trei luni şi apoi am fost la doctor. Am mers la dermatologie şi acolo au descoperit că am tuberculoză. Nu aveam niciun simptom. Şi-au pus întrebări: de ce tuberculoză?, că însemna că imunitatea e la pământ. Am făcut analize şi am fost descoperită cu un retrovirus, HTLV. Eu am avut un tip de leucemie foarte nou. La noi nu prea există”, declara Patricia Ţeicu în cadrul unei emisiuni TV.

Anul trecut, Marius Ţeicu anunţa că fiica sa avea nevoie de transfuzii urgente de sânge, rugându-i pe cunoscuţi şi pe prietenii săi să doneze sânge pentru a-i salva viaţa Patriciei, scrie mediafax.ro.