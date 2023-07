„Până la finele anului, lucrările la stadionul modular de tip „Lego” ar putea începe”, spune Cosmin Tabără, viceprimarul liberal al Timișoarei

În dubla ipostază, de politician și de administrator al unui oraș nobil ca Timişoara, viceprimarul liberal Cosmin Tabără spune că încearcă să fie mereu în acord cu promisiunile făcute alegătorilor.

Sunt promisiuni ale liberalilor timișoreni și, la un bilanț succint, au constatat că, până acum, reprezentanții acestui partid au reușit să realizeze ce și-au propus în proporție de 90%. Ceea ce înseamnă că, până acum, 90% din propunerile PNL Timișoara au primit votul Consiliului Local. Președinte al liberalilor din Timișoara, Cosmin Tabără ne-a detaliat câteva realizări într-un scurt interviu.

– V-ați axat pe proiecte dedicate infrastructurii sportive și practicării sportului. Care este stadiul lor?

– Am propus și alte proiecte, din păcate refuzate de către majoritatea din Consiliul Local, dar, în ceea ce privește fondurile necesare construcției stadionului de tip „Lego”, ele au fost acceptate. Acesta este cel mai important proiect pentru mine. Astăzi, proiectul stadionului modular care se va construi în zona Buziașului este în faza realizării Proiectului tehnic și, dacă totul merge firesc, sper ca luna noiembrie să ne găsească cu autorizația de construcție, astfel încât, până la finele anului, să începem efectiv ridicarea lui. Așa am procedat și în celelalte situații. Am prevăzut în buget, am realizat proiectele: la baza sportivă de pe str. Mircea cel Bătrân evaluăm ofertele în urma licitației și, în scurt timp, desemnăm câștigătorul. La sala „Constantin Jude” ne-am apucat deja de reabilitarea pardoselii. Aici am desemnat și câștigătorul pentru intrarea în legalitate din punctul de vedere al siguranței la incendii, iar în câteva zile vor începe lucrările. În ceea ce privesc obiectivele de la realizarea DALI-urilor pentru Complex Sportiv Bega și Arena de Rugby, am întâmpinat probleme din punctul de vedere al cadastrării și sper ca, în scurt timp, să fie realizate. Aici reamintesc că este nevoie de cadastrarea orașului!

– Echipamentele pentru sălile de sport de la școli s-au achiziționat deja?

– Anul trecut am bugetat o sumă de bani destinată achiziționării de materiale didactice pentru orele de sport și am distribuit această sumă în toate școlile din Timişoara. Au fost achiziționate mingi, porți, plase handbal/fotbal, mese de tenis, palete etc. Anul acesta am dorit să alocăm încă o sumă în același scop, dar la început de an mi s-a cerut să amân solicitarea pentru partea a doua a anului. La rectificare, împreună cu colegii din PNL, vom reveni cu solicitarea și o vom transforma în realitate.

– Noutăți cu Turnul de apă din Fabric sunt? Care este situația acolo?

– Pentru Turnul de apă din zona Fabric, un monument acum, ridicat în anul 1912, eforturile pentru readucerea lui în patrimoniul municipalității continuă. Asta fiindcă, ATENȚIE, nici până astăzi nu este identificat în evidența statului! Există întotdeauna si neajunsuri care pe parcurs pot fi îndeplinite, iar eu și colegii mei de la PNL asta facem: lucrăm pentru timișoreni. Sunt convins că o bună administrație se vede la început de an, dar și în cursul lui. De la ceea ce îți propui la ceea ce reușești sa faci, adică să transformi promisiunile în realități.

– Aveți vreo nemulțumire legată de colaborarea cu colegii din USR?

– Din păcate, trebuie să spun că nu am fost ascultați mai atent de către colegii de la USR pentru o mai bună distribuire a banilor care, altfel, ar fi fost mai bine gestionați și folosiți. Cele enumerate mai sus sunt doar câteva dintre obiectivele propuse de către mine și colegii din PNL, dar care au fost transpuse în fapte. Mai trebuie să spun că totul s-a făcut cu pași mărunți, pentru că aparatul Primăriei suferă din cauza lipsei de personal, dar și a deselor modificări făcute în cadrul organigramei. Toate aceste decizii haotice complică administrarea oricărui proiect.