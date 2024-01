Oppenheimer și Succesion, marile câștigătoare la Globurile de Aur/ Cillian Murphy şi Robert Downey Jr., cei mai buni actori

Actorul irlandez Cillian Murphy a câştigat duminică Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o dramă, pentru interpretarea părintelui bombei atomice în filmul „Oppenheimer”.

Rolul său de geniu bântuit de consecinţele devastatoare ale invenţiei sale i-a permis să-i învingă pe Bradley Cooper (‘Maestro’), Leonardo DiCaprio (‘Killers of the Flower Moon’), Colman Domingo, (‘Bayard Rustin’), Barry Keoghan (‘Saltburn’) şi Andrew Scott, (‘Without Ever Knowing Each Other’), scrie g4media.ro.

Emma Stone a câştigat premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-o comedie, pentru rolul său din „Poor Things”. Ea interpretează un fel de Frankenstein feminin în acest film care a câştigat deja Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneţia.

Filmul francez „Anatomie d’une chute” a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun film străin, după ce a obţinut premiul pentru cel mai bun scenariu.

După ce a câştigat deja Palme d’Or la Cannes, regizoarea Justine Triet a acceptat noul premiu cu emoţie. Acest film, care spune povestea decăderii unui cuplu în care soţia este acuzată de uciderea soţului ei, „tratează adevărul şi imposibilitatea de a-l stabili”, a explicat ea.

A fost anul lui „Barbenheimer”, întrucât comedia „Barbie”, de Greta Gerwig şi Margot Robbie, a condus toate nominalizările, cu 10, iar „Oppenheimer”, filmul biografic despre inventatorul bombei atomice, de Christopher Nolan şi Cillian Murphy, l-a urmat îndeaproape, cu opt. Cele două filme, care au fost lansate în acelaşi weekend vara trecută, au devenit un fenomen întrepătruns în cultura pop, în box office şi în circuitul premiilor.

Lista câştigătorilor

FILM

Cel mai bun film – dramă: „Oppenheimer” (Universal Pictures)

Cel mai bun film – comedie/ musical: “Poor Things” (Searchlight Pictures)

Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Lily Gladstone – “Killers of the Flower Moon”

Cel mai bun actor într-un film – dramă: Cillian Murphy – “Oppenheimer”

Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/ musical: Emma Stone – “Poor Things”

Cel mai bun actor într-un film – comedie/ musical: Paul Giamatti – “The Holdovers”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film: Da’Vine Joy Randolph – “The Holdovers”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un film: Robert Downey Jr. – “Oppenheimer”

Cel mai bun regizor: Christopher Nolan – “Oppenheimer”

Cel mai bun scenariu: “Anatomy of a Fall” – Justine Triet, Arthur Harari

Cel mai bun film de animaţie: “The Boy and the Heron” (GKids)

Cel mai bun film în limbă străină: “Anatomy of a Fall” (Neon) Franţa

Cea mai bună coloană sonoră: Ludwig Göransson – “Oppenheimer”

Cel mai bun cântec original: “Barbie” – “What Was I Made For?” by Billie Eilish and Finneas

Cel mai bun program de stand-up – Ricky Gervais – “Ricky Gervais: Armageddon”

Realizări cinematografice şi de Box office – “Barbie” (Warner Bros.)

TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial – dramă: “Succession” (HBO)

Cel mai bun serial – comedie/ musical: “The Bear” (FX)

Cea mai bună miniserie/ film de televiziune: „Beef”

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ serial de televiziune: Ali Wong – “Beef”

Cel mai bun actor într-o miniserie/ serial de televiziune: Jeremy Allen White – “The Bear”

Cea mai bună actriţă într-un serial TV – dramă: Sarah Snook – “Succession”

Cel mai bun actor într-un serial TV – dramă: Kieran Culkin – “Succession”

Cea mai bună actriţă într-un serial TV musical – comedie: Ayo Edebiri – “The Bear”

Cel mai bun actor într-un serial musical – comedie: Jeremy Allen White – “The Bear”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film de televiziune: Elizabeth Debicki – “The Crown”

Cel mai bun actor secundar într-un serial, miniserie sau film de televiziune: Matthew Macfadyen – “Succession”

Sursa foto: captură video