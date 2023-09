O mamă internată cu fetița sa la Spitalul de Copii din Timișoara a găsit un șoarece mort în salon. Video

O mamă internată cu fetița sa la Spitalul de Copii din Timișoara a găsit un șoarece mort în salon.

Zilele trecute, o cititoare a ziarului nostru ne-a povestit un crâmpei din experiența dumneaei la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara.

Iată textul primit pe mail:

“Aș dori să povestesc o întâmplare nu tocmai plăcută petrecută în Spitalul <Louis Țurcanu> – secția infecțioase. Am fost internată cu fetița în spital, unde am văzut un șoarece mort uscat sub chiuvetă, lucru care denotă că nu se face curățenia zilnică așa cum trebuie. Aș mai vrea să semnalez comportamentul nepotrivit al unor asistente, decalarea tratamentului cu antibiotic cu până la 4 ore, cât și lipsa unui duș. Menționez că am fost internate la secția infecțioase pentru Covid”.

Filmarea pe care cititoarea noastră ne-a trimis-o nu lasă loc nici unui dubiu cu privire la adevărul celor relatate de dumneaei…