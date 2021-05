O evaluare care sună fals! Directorul Filarmonicii „Banatul”, mazilit politic?

Începând din anul 2006, sub conducerea lui Ion Coriolan Gârboni, Filarmonica „Banatul” din Timișoara a devenit una din cele mai dinamice instituții de cultură din România, cu spectacole pe scenele din toată țara și din străinătate.

Directorul a organizat în premieră mondială, europeană și națională concerte în spații neconvenționale. Amintim aici evenimentele de la Pădurea Verde, de pe pista Aeroportului Timișoara, din fața Catedralei Mitropolitane, pe Canalul Bega, într-un șantier, la Mănăstirea Sag, într-o unitate militară, în Penitenciar. El este organizator al mai multor concerte simfonice care au loc în Peștera Românești, acestea fiind unice în Europa.

Acum câțiva ani, a renovat cu ajutorul voluntarilor Grădina de Vară „Capiol”, oferind melomanilor și nu numai un nou spațiu de spectacole. Tot lui Timișoara și timișorenii îi datorează faptul că Sala „Capitol”, în care funcționează filarmonica, a devenit a instituției.

Tot Ioan Coriolan Gârboni a fost inițiatorul a șapte recorduri Guinness Book în Timișoara, din care două au fost realizate. Este vorba de macheta funcțională a avionului lui Traian Vuia, cu care a făcut o Caravană Europeană „Vuia 100 de ani” și a expus aparatul de zbor la Montesson – Paris și la Muzeul Aerului din Orly, cu ocazia centenarului Traian Vuia. Ulterior, macheta a fost donată Aeroportului Internațional Timișoara, putând fi admirată în fața intrării. Al doilea record e realizarea uriașei halbe de bere din metal, cea mai mare din lume, amplasată în fața Fabricii de Bere din oraș.

O evaluare care sună fals

Recenta evaluare la care a fost supusă activitatea de manager al filarmonicii timișorene a fost contestată. Membrii comisiei de evaluare au fost: Emoke Kovacs – managerul Filarmonicii din Satu Mare, Ioan Dimitriu – managerul interimar al Filarmonicii din Brașov și Răzvan Stana – consilier local USR-PLUS, președinte al Comisiei V pentru cultură din cadrul CLT, de profesie medic veterinar, numit în comisie de primarul Dominic Fritz.

Evaluarea a avut două etape: proiectul de management și interviul. Pentru proiectul de management, Gârboni a primit notele 8,60 – Kovacs, 8,50 – Dimitriu și 8,10 – Răzvan Stana. La interviu a luat note mai mari, adică 9,40 – Kovacs, 9,50 – Dimitru și 8,10 – Stana. Rezultatul final a fost, așa cum se știe, nota 8,70, cu care Ioan Coriolan Gârboni nu mai poate prezenta un nou proiect de management pentru un nou mandat, pentru că nu a obținut cel puțin 9.

Actualul director al filarmonicii a contestat evaluarea acuzând că „membrii comisiei de evaluare nu au avut posibilitatea să cunoască conținutul proiectului de management al subsemnatului, aprobat de autoritate”, pentru că reprezentanții primăriei nu l-ar fi dat mai departe.

De asemenea, mai sunt reclamate și o serie de vicii de procedură, care ar fi condus „la o diferență mai mare de notare la evaluarea finală în raport cu evaluările din anii anteriori: trei ani cu 10 și un an cu 9,80, evaluări care trebuiau avute în vedere la evaluarea finală, care vizează întregul mandat al managerului Filarmonicii Banatul Timișoara, respectiv perioada 2016-2021; o diferență relativ mare, de 0,80 puncte, respectiv 1 punct între notarea la proba I și cea de la proba a II-a de către aceiași membri ai comisiei de evaluare, în condițiile în care criteriile și subcriteriile de evaluare din grila de notare au fost aceleași, iar cele două probe s-au bazat pe aceleași înscrisuri; o diferență de 0,40, respectiv de 0,50 la proba I și de 1,30, respectiv 1,40 la proba a II-a între reprezentantul autorității, care nu are pregătire de specialitate în domeniul evaluat, fiind medic veterinar, și specialiștii în domeniul de activitate al instituției”.

Ioan Coriolan Gârboni poate contesta în instanță evaluarea, dar nu se simte neliniștit.

„După 15 ani în care am adus Sala Capitol Filarmonicii și timișorenilor, perioadă în care am câștigat proiecte europene și am adus bani din sponsorizări, perioadă când am organizat turnee pentru promovarea Timișoarei și în care am organizat evenimente unice, am ajuns acum la o… fundătură politizată. Sunt foarte liniștit. Mă gândesc dacă am să continui în instanță demersurile. Sunt foarte multe ilegalități și greșeli procedurale în evaluarea mea”, a declarat directorul Filarmonicii „Banatul”.