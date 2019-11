Nume mari pe scena Timişoara Jazz Festival

În perioada 10-12 noiembrie va avea loc a cea de-a XI-a ediţie a Timişoara Jazz Festival, un eveniment de tradiţie al oraşului, aşteptat cu ardoare de fanii acestui gen muzical.

De-a lungul anilor, manifestarea a adus pe scenele din urbea de pe Bega artişti de marcă precum Esbjorn Svensson Trio, Tord Gustafsen, Nils Petter Molaver, Arild Andersen, Oregon, Joe Lovano, Ulf Wakenius, Eberhard Weber, Giovanni Guidi, Avishai Cohen, Trilok Gurtu, Iiro Rantala, Joshua Redman sau Misha Alperin.

Ediţia din acest an beneficiază de un line-up cu totul aparte, cu o evidentă componentă nordică, norvegiană în special.

Festivalul se va deschide duminică, 10 noiembrie, la ora 19, în Sala Capitol a Filarmonicii Banatul, cu un recital susţinut deThomas Strønen -Time Is a Blind Guide, artişti din Norvegia, Japonia şi Suedia (Ayumi Tanaka – pian, Håkon Aase – vioară, Leo Svensson Sander – violoncel, Ole Morten Vågan – contrabas, Thomas Strønen – tobe, percuție). În aceeaşi seară, pe scenă va urca trupa norvegiană Red Kite, compusă din Even Helte Hermansen – chitară, Trond Frønes – bas, Bernt André Moen – clape şi Torstein Lofthus – baterie.

Luni, 11 noiembrie, în acelaşi spaţiu şi de la aceeaşi oră, în faţa publicului vor evolua Fish In Oil (Serbia, UK), respectiv Veljko Nikolić – Papa Nik – percuție, Tom Fedja Franklin – tobe, Branislav Radojković – chitară bas, contrabas, Bratislav Radovanović – chitară şi Dusan Petrović – saxofon, dar şi

Sinikka Langeland – Sauna Cathedral (Norvegia, Finlanda), respectiv Sinikka Langeland – kantele, voce, Trygve Seim – saxofon, Eivind Nordset Lønning – trompetă, Ståle Storløkken – orgă electronică, Mats Eilertsen – contrabas şi Markku Ounaskari – baterie.

Clubul Escape Underground Hub va găzdui marţi, 12 noiembrie, de la ora 20, o seară de jazz românesc, în compania duo-uluiDaniel Dorobanțu & Petre Ionuțescu (Daniel Dorobanțu – electronice, Petre Ionuțescu – trompetă.

„Percuționistul norvegian Thomas Strønen este unul dintre cei mai apreciați muzicieni scandinavi ai momentului. De-a lungul timpului și-a pus amprenta creativă în numeroase proiecte valoroase, în fiecare dintre ele experimentând noi sonorități și modalități de exprimare. Cu grupul Time is a Blind Guide (în care introduce atmosfera unei orchestre de cameră) a lansat deja două albume, <<Time is a Blind Guide>> (2015) și <<Lucus>> (2018). Quintetul prezent la Timișoara Jazz Festival 2019 va fi format din muzicieni excepționali, virtuozi ai instrumentelor lor, cu cariere individuale remarcabile: Ayumi Tanaka, la pian, Håkon Aase la vioară, Leo Svensson Sander la violoncel, uluitorul Ole Morten Vågan la contrabas și liderul trupei, Thomas Strønen, la baterie și percuție.

Red Kite este un quartet norvegian a cărui muzică se va adresa mai ales publicului care savurează combinațiile experimentale între jazz și rock progresiv. Exploratori și energizanți, membrii grupului sunt bateristul Torstein Lofthus (a cântat cu Shining, Elephant9, Mathias Eick Quintet și este unul dintre fondatorii acestui quartet), chitaristul Even Helte Hermansen (Shining, Revenge Bushman și Grand General), Trond Frønes (Cadillac) la bass și Bernt André Moen la keyboards. Au lansat anul acesta primul lor album (la RareNoise Records) și au primit recenzii foarte bune mai ales din partea criticilor de rock progresiv care, surprinși de calitatea muzicii lor, le-au pus câteva etichete: prog-pysch-jazz sau avant-garde jazz with the brain-rattling textures of psychedelic metal. Sunt un grup creativ, cu o identitate deja bine definită. Fiecare dintre membrii quartetului are o experiență bogată în grupuri de muzică hard rock și jazz. Au început să cânte la început în jam sessions, participând ocazional în festivaluri de jazz sau rock.

Fish in Oil vor aduce pe scena Timișoara Jazz Festival o muzică instrumentală originală, colorată cu un pic de blues și rock and roll, cu teme preluate din folk, punctată deseori de improvizații free-jazz. Muzica acestei trupe reflectă cu exactitate timpul și regiunea de unde provine – este un amestec intrigant între esteticile occidentale și estice, o fuziune dintre istorie și viața contemporană. Fish In Oil a fost înființată în 1993, în Belgrad. Fondatorul ei, chitaristul Bratislav Radovanović, și-a pus semnătura pe majoritatea compozițiilor trupei. Quintetul a debutat discografic cu <<Poluostrov>> în 2012. Apoi a înregistrat <<Drnch>> (2013) și <<Tri ključa>> (2016). Al patrulea album al trupei, <<Sve će biti u najboljem redu>>, a fost înregistrat în 2018 la Metropolis Jazz și a fost lansat în cadrul Belgrad Jazz Festival, atunci când l-au avut ca invitat pe celebrul chitarist Mark Ribot. Muzica de pe acest album va putea fi ascultată și la Timișoara.

Sauna Cathedral este rezultatul întâlnirii recente a unor muzicieni consacrați în jurul uneia dintre cele mai prețioase voci ale Nordului – Sinikka Langeland. Trygve Seim la saxofon, Mats Eilertsen la contrabas, Ståle Storløkken la orgă electronică, Eivind Norset Lønning la trompetă și finlandezul Markku Ounaskari la baterie vor pune în scenă creațiile semnate Sinikka Langeland, în forma unor piese muzicale concepute ca trepte de inițiere într-un univers mitologic unic, puțin cunoscut în zona sud-europeană.

Sinikka Langeland și-a început cariera cântând muzică tradițională, apoi s-a simțit mai bine improvizând, compunând și folosindu-se de resursele jazzului. Stăpânește până la desăvârșire un instrument tradițional finlandez – kantele, dar și vocea. A descoperit și a cercetat multe comori muzicale din zona Finnskogen, aflată la granița dinspre sud-est dintre Norvegia și Suedia. Sinikka Langeland și-a apropiat toate miturile, temele muzicale descoperite și le-a dat o interpretare extrem de personală, aducând la lumină, din tenebrele trecutului, o paletă bogată de trăiri. În universul ei muzical se reflectă contrastele existente în toate poveștile: durere, tristețe, bucurie, speranță în bunătatea omului și, în plus, identitatea sa de om al pădurii (cu tot ce implică o asemenea titulatură). Discografia muzicienei însumează 14 albume.

Petre Ionuțescu și Daniel Dorobanțu au lansat anul trecut un proiect comun, intitulat <<Cartea de Piatră>>. Colaborarea lor a continuat, iar concertul susținut de aceștia în iulie 2019, pe scena Gărâna Jazz Festival XXIII, a fost înregistrat și va constitui materialul albumului digital pe care îl vor lansa la Timișoara Jazz Festival – <<Petre Ionuțescu & Daniel Dorobanțu – Live at Gărâna Jazz Festival>>. La sfârșitul anului, cei doi vor lansa materialul și pe suport vinil. Muzica lor este un mix ingenios și inspirat de jazz, muzică electronică, ambientală, cu influențe din muzica clasică.

Daniel Dorobanțu a debutat în 1995 și de atunci a produs 12 albume de studio, numeroase lucrări de artă video, instalații, spectacole live și experimente multimedia. În 1995, Daniel Dorobanțu a fondat <<Thy Veils>> ca proiect individual de studio. 13 ani mai târziu, Daniel abandonează compoziția în favoarea improvizației și transformă <<Thy Veils>> într-un ansamblu de artă sincretică. Începând cu anul 2008, i se alătură nu mai puțin de 8 artiști și au loc primele apariții publice, în diferite formule de componență. În câțiva ani, <<Thy Veils>> devine un nume rezonant pentru stilurile ambient, neoclasic şi world-fusion, atât în contextul artistic românesc, dar și internațional.

Petre Ionuțescu este trompetist, muzician și producător, membru fondator al formațiilor Trompetre, Funky Growl, Blazzaj și fondator al Asociației Romanian Brass Society (2006), prima asociație din România dedicată instrumentelor de alamă. În 2016, Petre Ionuțescu a lansat primul său album cu proiectul Trompetre, Maria Radna Live. Tot în 2016 primește premiul <<Trompetistul anului>> în cadrul Timișoara Jazz Awards”, transmite Fundaţia Jazz Banat, organizatoarea festivalului. Acesta din urmă este realizat cu sprijinul Consiliului judetean Timiş, în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar „Timișoara. Capitală Europeană a Culturii 2021”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019.

sursa foto: eyeinthesky.ro