Nicolae Birău, primar al comunei Variaș și coordonator Pro România Timiș: “Pro România va face câteva surprize plăcute la alegerile locale”

– Domnule Birău, mai e puțin timp până la momentul adevărului, alegerile locale. Cum stă Pro România Timiș din punct de vedere al organizării, al candidaților? – Ne așteaptă o perioadă foarte intensă din punct de vedere al activității politice, și mă refer la pre campanie și campania propriu-zisă. Vor fi două luni și jumătate în care va trebui să cutreierăm județul pentru a ne întâlni cu oamenii și pentru a le transmite mesajul nostru. Va fi o campanie atipică din cauza situației create de COVID 19, dar cred că până la urmă vom reuși să ne achităm de sarcini, iar în 27 septembrie să putem spune că am atins scorul pe care ni l-am propus. Primim semnale pozitive din teritoriu și asta ne dă o energie foarte bună. Cât despre candidați, suntem aproape să acoperim toate orașele și comunele cu candidați atât la funcția de primar, dar și consilieri locali. – Vă aflați sub însemnele unui partid nou și ocupați o funcție de conducere în organizație. Cum se îmbină cele două activități? – Partea bună este că se îmbină cele două responsabilități, cea de primar și coordonator de partid. Alături de colegul mau, Adrian Pau, am reușit să închegăm o echipă solidă, o echipă de profesioniști în domenii variate. Eu cred că omul este cea mai valoroasă resursă și merită să investim timp și energie pentru a scoate cel mai bun produs. – S-a tot vorbit despre o alianță cu PSD pentru aceste alegeri. De ce nu s-a concretizat? – Au fost, într-adevăr, câteva discuții, însă doar pentru susținerea lui Marius Craina pentru funcția de primar al Timișoarei. Nu s-a ajuns la un consens cu PSD, așa că mergem pe drumul nostru convinși fiind că doctorul Marius Craina este cea mai bună soluție pentru Timișoara. Cât despre celelalte localități din județ, cum am mai spus, avem candidați proprii și sunt convins că vom face câteva surprize foarte plăcute la aceste alegeri. Eu am mare încredere în colegii mei. – Că tot vorbim de candidaturi, dumneavoastră sunteți primarul comunei Variaș. Veți candida pentru un nou mandat? – Da, bineînțeles. Prioritatea mea numărul unu rămâne Variașul. Sunt primar la al doilea mandat și cred că am reușit în acești opt ani, fără falsă modestie, să fac ceva pentru comuna mea. Am avut și am alături o echipă care m-a sprijinit în toate demersurile și am reușit astfel să ducem Variașul la un alt nivel, deși nu am avut bugetele altor comune din Timiș. Infrastructura rutieră, cea de sănătate sau școlară, investițiile făcute de-alungul anilor sunt dovezi ale unui management bun. Evident că sunt proiecte pe care nu le-am finalizat, dar urmează patru ani în care mă voi ocupa să le duc la bun sfârșit. Cu toate greutățile pe care le-am întâmpinat, pot spune fără să exagerez că Variașul s-a dezvoltat mai bine decât unele comune periurbane Timișoarei. Sunt și lucruri pe care mi le reproșez ca primar, fiind un om realist, dar sunt și conștient că anumite lucruri nu s-au făcut strict din rațiuni ce țin de finanțările puține pe care le-am primit.