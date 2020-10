Nervii din USR Plus, faza mototolitul hârtiilor

Ies la iveală detalii uluitoare din timpul negocierilor dintre PNL și USR Plus pentru încheierea mult-trâmbițatului parteneriat. Alin Nica, președintele interimar al PNL Timiș, s-a arătat foarte ofensat de anumite reacții ale celor din USR Plus, ieșiri absolut necontrolate, care nu au nimic în comun cu o negociere corectă, diplomatică și de bun-simț.

Astfel, potrivit celor spuse de Nica, în momentul în care în texul protocolului a apărut ceva neagreat de USR Plus, Dominic Fritz a luat în mână documentul, l-a mototolit și a aruncat cu el pe jos! Președintele interimar al PNL Timiș a făcut chiar o simulare a acestui episod incredibil, mototolind o hârtie exact în modul în care a făcut-o Fritz.

Cu toate acestea, Alin Nica spune că mai are răbdare și speră ca Dominic Fritz să se răzgândească , el fiind singura persoană din USR Plus în care liderul liberal mai are încredere. Pentru a-și întări susținerile, Alin Nica a semnat protocolul de colaborare, așteptând ca până luni să facă același lucru și cei din USR Plus.

Nica a declarat că protocolul are la bază principii și programe pe care ambele partide le agreează și că nu ar fi normal să se treacă peste voința cetățenilor, care, practic, în 27 septembrie au condamnat cele două formațiuni să guverneze local împreună.

Totuși, dragoste cu forța nu se poate, iar dacă Dominic Fritz nu dă curs invitației liberalilor, orice scenariu devine posibil. ”Noi le întindem o mână, dar dacă ei ne dau peste ea, nu mai avem ce face. Eu sper, totuși, ca Dominic să nu fie atât de supărat și să nu mai onoreze invitația de a fi prezenat mâine la învestirea mea”, a spus Alin Nica.