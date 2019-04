Momentul şocant în care o macara se PRĂBUŞEŞTE peste o stradă aglomerată. Mai mulţi oameni au murit în urma incidentului | VIDEO

O cameră de luat vederi, amplasată la bordul unui autoturism, a surprins, sâmbătă, momentul în care o macara uriaşă se prăbuşeşte în oraşul Seattle, din statul american Washington. În incident au murit patru oameni.

Nenorocirea s-a produs în mijlocul zilei, când macaraua, care a fost folosită pentru ridicarea unui nou sediu al Google, s-a prăbuşit şi s-a rupt în bucăţi la contactul cu solul pe o aglomerată stradă din Seattle, arată Fox News.

Trebuie menţionat că macaraua era în proces de dezmembrare în momentul producerii incidentului.

La scurt timp după prăbuşire, un nor mare de praf s-a ridicat în aer, în timp ce maşinile au fost oprite. Serviciile de urgenţă au sosit la scurt timp la faţa locului şi au constatat moartea a patru persoane. Printre victime se numără şi o studentă şi un marinar, scrie mediafax.ro.

Dramatic dashcam footage shows construction crane tumbling from building in Seattle’s South Lake Union neighborhood.

The collapse left four people dead and three others injured. https://t.co/3NsAiRuKEm pic.twitter.com/eazYYcJIl0

— ABC News (@ABC) April 30, 2019