Mit spulberat de justiția din România: Se pot pune popriri pe conturile Revolut; decizia care vizează peste 2 milioane de români

Conturile de Revolut pot fi supuse popririi, a decis justiția din România. Instanţa a luat această decizie în două dosare ale unor clienți care au datorii la alte instituții bancare, potrivit fanatik.ro.

Cele două hotărâri reprezintă o premieră în țara noastră şi se vor putea aplica tuturor celor peste 2 milioane de români clienţi Revolut.

În România, conturile Revolut în lei sunt „depozitate” la Libra Internet Bank, ca urmare a unui parteneriat semnat de cele două instituții, în anul 2020.

La sfârșitul anului trecut, o companie de executări silite a chemat în instanță civilă Libra Bank, solicitând instituirea popririi pe conturile a doi clienți asupra cărora Banca Comercială Română avea decizii definitive de executare silită.

În ambele cazuri, cererea executorului face referire la conturile Revolut ale debitorilor, însă doar Libra apare în dosar în calitate de terț poprit.

În prezent, cele două acțiuni sunt admise pe fond, însă Libra Bank a făcut apel, urmând ca procesele să intre pe rolul instanțelor superioare în a doua jumătate a acestui an, scrie sursa citată.

Argumentul magistraților a fost că, atât timp cât clientul plătește și încasează bani prin contul existent la Libra Internet Bank, între cele două părți există un raport juridic, iar banca nu poate invoca lipsa calității procesuale.

De asemenea, beneficiarul real al contului nu este Revolut, ci clientul, în nume personal.

„În ceea ce privește raporturile juridice dintre debitoarea C. P. și terțul poprit Libra Internet Bank instanța reține că acestea sunt exprimate și dovedite sub forma existenței contului deschis la Libra Internet Bank asupra căruia Libra Internet Bank a precizat că funcționează ca un cont colector unic pentru creditări/alimentări/încasări în lei de către /din partea clienților EMI (Electronic Money Institution) – debitoarea C. P. fiind client EMI conform susținerilor Libra Internet Bank, în timp ce debitările/plățile din contul colector EMI vor fi ordonate exclusiv de către EMI clienților săi, acesta fiind și motivul pentru care Libra Internet Bank are calitate procesuală pasivă în acest litigiu.

Prin urmare, chiar Libra Internet Bank a confirmat prin întâmpinarea depusă că debitoarea P. C. are dreptul de a încasa, prin intermediul Libra Internet Bank din contul deschis de Revolut, sume de bani aflate in contul colector EMI”, se arată în motivarea judecătorilor.

Cele două decizii pe fond ale instanțelor din România au fost luate înainte de 1 iulie 2022, dată la care Revolut Bank UAB a început să funcționeze în România.

În prezent, Revolut Payments UAB (serviciul financiar) și Revolut Bank UAB (instituție bancară) acționează pe teritoriul țării noastre în urma notificării BNR de către autoritatea de supraveghere care le-a acordat licență, adică Banca Lituaniei.

După apariția Revolut Bank, depozitele clienților au intrat sub protecția Schemei Europene de Garantare a Depozitelor, în limita a 100.000 de euro. Lucrurile nu se schimbă prea mult în ceea ce privește conturile în lei.

Parteneriatul cu Libra rămâne în vigoare și după apariția Revolut Bank, au confirmat reprezentanții companiei britanice, conform stiripesurse.ro.

Sursa foto: revolut.com