Miron Cozma ia pensie de victimă a Mineriadelor. Ce sumă încasează lunar ”Luceafărul Huilei”

Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, beneficiaza lunar de o pensie speciala in calitate de victima a mineriadelor. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit ca Miron Cozma este victima a mineriadelor si ca trebuie sa primeasca o pensie lunara, noteaza stirilekanald.ro.

”Pentru mine, e o mare realizare, si pentru mineri. Faptul ca ani de zile Miron Cozma si minerii si-au atras oprobriul public si nimeni nu a facut nimic, guverne si presedinti de tara nu au facut altceva decat sa ii exonereze pe Ion Iliescu si pe toti ceilalti, iata ca Curtea Europeana de la Strasbourg a decis acceptarea mea ca victima in dosar”, declara, in 2015, Miron Cozma, pentru B1 TV.

El a mai spus atunci ca primeste o pensie, ca victima a Mineriadelor, in valoare de 1.489 de lei: ”Vreti sa va arat ca am o pensie de 1.489 lei? Cum am prosperat? Nu am prosperat. Nu am casa. Cu ce am prosperat? Facand 11 ani de inchisoare”.

Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.

La acest prim termen de camera preliminara, un judecator va discuta masuri si exceptii in cadrul procesului, dezbaterile nefiind publice.

Pe 13 iunie 2017, Parchetul Militar i-a trimis in judecata pe: Ion Iliescu, la data faptelor presedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN) si presedinte al Romaniei; Petre Roman, fost prim-ministru; Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru; Virgil Magureanu, fost director al Serviciului Roman de Informatii, general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general si sef al Directiei Procuraturilor Militare.

De asemenea, au fost deferiti justitiei: amiral (rez.) Emil „Cico” Dumitrescu, la data faptelor membru al CPUN si sef al Directiei Generale de Cultura, Presa si Sport din cadrul Ministerului de Interne; Cazimir Ionescu, vicepresedinte al CPUN; Adrian Sarbu, sef de cabinet si consilier al prim-ministrului; Miron Cozma, presedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere „Valea Jiului”; Matei Drella, lider de sindicat la Exploatarea Miniera Barbateni; Plaies Cornel Burlec, ministru adjunct la Ministerul Minelor; general (rez.) Vasile Dobrinoiu, comandant al Scolii Militare Superioare de Ofiteri a Ministerului de Interne; colonel (rez.) Petre Petre, comandant al Unitatii Militare 0575 Magurele apartinand Ministerului de Interne; Alexandru Ghinescu, director al IMGB, scrie businessmagazin.ro