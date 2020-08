Mircea Sandu, diagnosticat cu o nouă tumoare, la 11 ani după ce a învins cancerul de colon

Fostul oficial FRF Mircea Sandu a fost diagnosticat cu o nouă tumoare, la 11 ani după ce a învins cancerul de colon. Totul s-a petrecut în urmă cu două luni. Noua tumoare era situată la nivelul plămânilor și a fost descoperită absolut întâmplător în timp ce Sandu se afla la Nisa.

După ce au făcut o serie de investigații, medicii francezi au ajuns concluzionat că tumoarea este malignă, deci operabilă. Din fericire, tumoarea fost descoperită într-un stadiu incipient. În urma operaţiei medicii au extirpat-o în totalitate, potrivit gsp.ro.

Toate costurile operaţiei chirurgicale au fost suportate de asigurarea medicale de care Mircea Sandu beneficiază în Franţa.

În urmă cu 11 ani, fostul şef al Federaţiei Române de Fotbal a reușit să învingă un cancer la rect şi la ficat. Aproximativ 100.000 de euro a cheltuit atunci Mircea Sandu pentru a-și reface sănătatea.

„Fiecare avem un destin, asta e concluzia mea după ce am trecut prin ce am trecut. După 45 de ani, eu făceam controale la fiecare 6 luni, parcă Dumnezeu m-a trimis la doctor. Când am aflat diagnosticul, mi-am zis ‘Să vedem până unde mă duce Dumnezeu”, povestea Mircea Sandu atunci.

Studiu: 140 de români mor zilnic de cancer

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România a publicat în 2019 un studiu care arată că în țara noastră mor anual aproape 51.000 de oameni din cauza acestei boli. Ceea ce înseamnă o medie de 140 de români pe zi, conform antena3.ro.