Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, vizită în Timiș

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a efectuat vineri, 23 iunie, o vizită în județul Timiș.

Programul acesteia a inclus întâlniri cu președinți ai instanțelor de judecată din județul Timiș, cu reprezentanți ai corpului profesional al avocaților și participarea la un eveniment care a reunit antreprenori timișeni.

La întâlnirea cu președintele Curții de Apel Timișoara, Mircea Crețu, dialogul a vizat proiectele instanțelor și investițiile în curs în zona de vest a țării. Printre subiectele discutate s-au numărat aspectele legate de logistică, finanțarea investiților imobiliare şi digitalizarea instanțelor din raza teritorială a Curții. În concret, participanții la întâlnire au analizat stadiul principalelor proiecte imobiliare aflate in derulare la nivelul Curţii de Apel Timișoara, cum ar fi finanţarea prin Compania Națională de Investiţii a lucrărilor de renovare şi consolidarea Palatului Dicasterial, proiect care include crearea unor spaţii suplimentare de birouri şi a unei săli de conferinţă prin mansardarea in volumul podului existent, renovarea şi ventilarea subsolurilor pentru arhive.

De asemenea, s-au căutat soluţii viabile in vederea finanţării până la sfârşitul anului in curs, din tranşa a III a din Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a proiectului pentru sporirea valorii energetice a aceluiaşi imobil, prin înlocuirea ferestrelor degradate existente cu ferestre termopane din lemn şi montare de panouri fotovoltaice. Au fost discutate şi proiectele care se află în faza efectuării studiului de fezabilitate, anume iluminatul arhitectural al Palatului Dicasterial şi reabilitarea Palatului de justiţie din Oravița, cu asistenţă tehnică şi financiară din partea Băncii Mondiale, in parteneriat cu Ministerul Justiţiei.

Problemele sistemului judiciar s-au aflat și pe agenda întâlnirilor cu președintele Tribunalului Timiș, Ștefan Caravelea ,și cu președinta Judecătoriei Timișoara, Nicoleta Burlacu.

Ministrul Alina Gorghiu a precizat de fiecare dată că este deschisă colaborării pentru găsirea celor mai bune și echilibrate soluții pentru problemele care frământă sistemul judiciar. Ea a precizat că este necesar ca toate părțile să dovedească moderație și să se concentreze asupra găsirii soluțiilor optime care să asigure atât funcționalitatea și eficiența sistemului judiciar, cât și calitatea actului de justiție văzut ca serviciu public.

”Mă bucură faptul că primele întâlniri pe care le am în calitate de ministru al justiției cu președinți ai unor instanțe au loc aici, la Timișoara. Am intenția de a vizita în perioada următoare o mare parte din instanțele din țară, din parchete și penitenciare, vreau să cunosc cât mai mulți dintre cei care ajută ca justiția să fie un serviciu public la înălțime. Am avut astăzi discuții de substanță dedicate proiectelor instanțelor și investițiilor din zona de vest a țării. Am menționat faptul că de la preluarea mandatului, acum o săptămână, am avut un dialog bun, constructiv cu reprezentanții sistemului judiciar. Știm care sunt dificultățile din sistem, nu de ieri, de azi. Vorbim de supraaglomerarea instanțelor, durata procedurilor judiciare, schemele reduse de personal. De aceea, investițiile în tot ceea ce înseamnă infrastructura justiției sunt și rămân prioritare.” a arătat Alina Gorghiu.

Pe parcursul prezenței sale la Timișoara, ministrul Justiției a avut o întâlnire și cu reprezentanți ai corpului profesional al avocaților, în frunte cu prodecanul Baroului Timiș, Cristian Banda, discuțiile vizând problemele și evoluțiile recente ale profesiei.

Programul vizitei în Timiș a inclus și participarea noului ministru al Justiției la evenimentul ”Ziua porților deschise” de la Serele ”SupeR” din comuna Biled. Alina Gorghiu a avut o întâlnire cu antreprenorii timișeni, în cadrul căreia a făcut referiri la prioritățile sale așa cum reies din Programul de Guvernare.

”Am preluat acest mandat în baza unui Program de Guvernare care prevede faptul că justiția trebuie să fie un serviciu public eficient și predictibil pentru mediul de afaceri. Ne propunem îmbunătățirea permanentă a legislației aplicabile mediului de afaceri pentru a avea un cadru legislativ care să ofere stabilitate raporturilor juridice. Dorim ca serviciile publice prestate către cetățeni, inclusiv justiția, să fie partenere ale mediului de afaceri. Sistemele judiciare eficiente sunt esențiale pentru creșterea încrederii și pentru îmbunătățirea climatului investițional”, a transmis Ministrul Justiției.

Pe agenda noului ministru al Justiției se află și alte obiective cuprinse în programul de guvernare și de interes pentru mediul de afaceri, precum: specializarea magistraților în domeniul legislației economice pentru cauzele privind insolvența și falimentul, precum și în litigiile de muncă sau promovarea unor mijloace de soluționare alternativă a litigiilor, precum medierea și arbitrajul.