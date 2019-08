Mii de credincioși au parcurs „Drumul Crucii” la Mănăstirea Hodoş-Bodrog (foto)

Este, astăzi, o zi cu totul specială în lumea creștină, ziua în care am celebrat cu toții marele praznic al Adormirii Maicii Domnului. O zi cu însemnătate aparte, în care credincioșii au umplut lăcașurile de cult, în căutarea acelei bucurii divine pe care, la ceas de sărbătoare, o simți parcă mai intens alături de cei care, asemeni ție, vin să înalțe rugi către Divinitate.

Un astfel de loc se află nu departe de Timișoara: la 15 kilometri distanță de Arad, pe cursul inferior al Mureșului, Mănăstirea Hodoş-Bodrog, una dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din ţara noastră, îşi sărbătoreşte și hramul la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

După o veche tradiţie locală, se spune că mănăstirea ar fi o ctitorie a credincioşilor din împrejurimi. Tradiţia mărturiseşte că un taur din turma unui păstor a scos la iveală dintr-o movilă de pământ Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, iar pe locul unde s-a descoperit icoana a luat fiinţă Mănăstirea.

Pentru a confirma datele tradiţiei, se mai păstrează şi astăzi, în biserica mănăstirii, capul taurului care a descoperit icoana, precum şi Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. Prima atestare documentară despre existenţa mănăstirii o avem din anul 1177, iar informaţiile unor istorici locali vorbesc despre existenţa unor „călugări greci” (ortodocşi), la Hodoş-Bodrog, încă din secolul al XI-lea.

Alte atestări avem în diferite documente din anii: 1213, 1233, 1278, 1293, cu unele derivaţii ale denumirii de Hodoş. În anul 1446 se generalizează denumirea de Bodrog, iar din anul 1784 apar amândouă împreună: Hodoş-Bodrog. Actuala biserică datează din a doua jumătate a secolului XIV, fiind construită în stil bizantin, din piatră şi cărămidă românească. În interior este împodobită cu lucrări „a fresco” din anul 1658, ale pictorului Nicodim Diaconul.

Încă din ajunul marelui praznic, mii de credincioși și-au îndreptat pașii spre mănăstire, pentru a se ruga la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul, pentru a lua parte la Procesiunea „Drumul Crucii” dar și pentru a fi prezenți la Sfânta Liturghie Arhierească. Și nu puțini au fost cei care au rămas peste noapte în curtea mănăstirii, uniți în gând de rugăciune către Maica Domnului.

Făcut după modelul Patriarhiei Ortodoxe de la Ierusalim, „Drumul Crucii” reprezintă calea pe care Iisus Hristos a mers cu Crucea în spate, urcând Dealul Golgotei. Tradiția parcurgerii lui la Sfânta Mănăstire Hodoş-Bodrog datează din anul 1925, de pe vremea episcopului Grigore Comșa, rânduiala constând pe atunci doar din meditaţii.

Din anul 2000, procesiunea se face pe drumul de la mănăstire spre satul Bodrogu Nou, drum pe care au fost amplasate 14 cruci, fiecare având câte o icoană cu una dintre cele 14 opriri, conform mărturiilor Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții, și anume: prima oprire: interogatoriul și condamnarea la moarte; a doua oprire: arcada ,,Ecce Homo”, unde Iisus a luat crucea; a treia oprire: Prima cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a patra oprire: întâlnirea lui Iisus cu Mama Sa; a cincea oprire: întâlnirea cu Simon din Cirene; a șasea oprire: întâlnirea dintre Iisus și Veronica; a șaptea oprire: Drumul Crucii întretăiat de Cardo Maximus; a opta oprire: a doua cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a noua oprire: a treia cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a zecea oprire: dezbrăcarea lui Iisus de hainele Sale; a unsprezecea oprire: pironirea pe Cruce; a doisprezecea oprire: Răstignirea și Moartea lui Iisus; a treisprezecea oprire: coborârea de pe Cruce; cea de-a paisprezecea oprire: mormântul și locul Învierii lui Hristos. „Drumul Crucii” durează aproximativ trei ore, iar pelerinii au de parcurs aproximativ patru kilometri.

Pe acest drum binecuvântat de la Hodoș-Bodrog au pornit, și în acest an, foarte mulți credincioși. Tineri, bătrâni, însoțiți de rude, vecini ori prieteni, oamenii au parcurs cu bucurie acest drum special, înălțând la cer rugăciuni și cântări bisericești și ascultând pasaje din Sfânta Scriptură. „Am venit, Măicuță, să Te mai vedem/Să-ți spunem necazul care-l mai avem”, „Maică Preacurată, roagă-te mereu/Pentru lumea-ntreagă, pentru neamul tău”, sunt doar câteva versuri din cântările auzite la Hodoș-Bodrog.

Rugăciunile oamenilor, gândurile lor cele mai lăuntrice, necazurile, bucuriile, toate s-au ridicat la Cer adresate Maicii Domnului, Mijlocitoarea înaintea iubitului ei Fiu. Și fiecare a plecat pe acest Drum al Crucii având în suflet convingerea, lăuntrică și fermă, că Maria îl va ajuta.

„A fost așa o vreme bună pentru pelerinaj, parcă Maica Sfântă a potrivit-o. N-a fost nici cald, nici frig, au stat și picurii de ploaie. Ce grijă a avut Ea de noi să ne fie bine”, a spus unul dintre preoții care au mers, alături de credincioși, pe Drumul Crucii la Mănăstirea Hodoș-Bodrog. „O rugăm pe Maica Sfântă să ne aibă, pe mai departe, mereu în grija ei, în drumul vieții noastre”, a mai spus prelatul. „Amin”, i-au răspuns, într-un glas, credincioșii.