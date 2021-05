Maria Grapini îl toacă pe Cătălin Drulă: Regulile făcute fără cap duc la neîncrederea populației

Europarlamentarul Maria Grapini îl critică pe ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, pe care îl acuză că e vinovat de haosul de la TAROM, acolo unde călătorii sunt ținuți la rând cu distanțare, dar unde mai apoi sunt înghesuiți în aeronave.

„Si din nou TAROM incalca regulile! Ministrul Drula o fi in tara? La ce bun ne cereti sa stam in aeroport la distanta de 1,5 m daca ne inghesuiti ca sardelele in avion (trei pe rand) si in autobuze???? Daca se infecteaza un pasager raspundeti???? Regulile facute fara cap si coerenta duc la neincrederea populatiei!

!!!!!!!!!!!!!”, scrie Maria Grapini pe Facebook.

Sursa: stiripesurse.ro