Marele artist bănăţean Doru Ţăranu împlineşte 60 de ani

„Mi-s bănățean”, mărturiseşte, fălos, Doru Ţăranu, unul dintre cei mai talentaţi intstrumentişti din partea de vest a ţării, omul care şi-a făcut un crez din a transmite mai departe tradiţia muzicii populare autentice, aşa cum a moştenit-o de la înaintaşi. În curând, peste doar câteva zile, valorosul taragotist va împlini o frumoasă vârstă, iar povestea lui, plină de sens, se cere spusă şi respusă întru neuitare.

Născut în data de 7 februarie 1964 în localitatea Bocșa Română, județul Caraș-Severin, Doru Țăranu a absolvit primele zece clase în localitatea natală. „ Părinții, bunicii, neamul din care eu provin aparține Banatului cărășean”, punctează artistul, şi o spune cu îndreptăţita mândrie a omului care ştie că vorbeşte, de fapt, despre ceva mai preţios decât cel mai însemnat blazon.

La începutul clasei a XI-a s-a mutat la Timișoara și a urmat cursurile Liceului de Muzică „Ion Vidu”, unde i-a avut colegi de clasă pe Luca Novac, frații Vincu, Luță Popovici, Ioniță Enea, Aurelian Cristea, o adevărată pleiadă de artişti adevăraţi, ale căror nume au lăsat urmă de neşters în folclorul românesc. „I-am menționat doar pe câţiva, dar întreaga clasă a fost una de excepţie”, spune el.

A fost, astfel, începutul unei cariere de patru decenii, timp în care Doru Țăranu a reușit să-și creeze o binemeritată faimă în galeria muzicienilor bănățeni apreciați de public. Taragot, saxofon, sopran, fluier, toate acestea sunt instrumente care pentru Doru Țăranu nu au secrete, dar sărbătoritul din 7 februarie nu este doar un instrumentist desăvârșit, ci şi un înzestrat interpret vocal care duce mai departe talentul moştenit din familie.

”Mama a cântat în corul bisericii, iar un unchi de-al meu, Petru Deda, la taragot. La șase ani am început să cânt la acordeon, în special la insistențele tatălui meu, mare iubitor de folclor. Acordeonul a costat 600 de lei, o sumă consistentă pe atunci, dar părintele meu a achitat-o fără ezitare. La 12 ani, am deprins şi primele taine ale taragotului. O vreme am oscilat între muzică și fotbal, jucam la Metalul Bocșa, dar la 16 ani, când am plecat de acasă și am venit la Timișoara, am renunțat la sport și m-am dedicat celeilalte mari pasiuni, cea care m-a făcut să fiu cine sunt azi”, povesteşte Doru Ţăranu.

Interpretul bănăţean a susținut, de-a lungul anilor, mii de spectacole, în Serbia, Germania, Italia, Franța și Spania, ba chiar şi în îndepărtata Australie, delectându-şi publicul cu compoziţii proprii, dar şi cu piese din repertoriul altor artişti consacrați din țară. Când creez o melodie, mă inspir din poveștile mele de viață, dar și ale cunoscuților. De exemplu, <<M-am întors cu drag acasă>> este o dedicaţie specială pentru părinții mei, iar <<Joc de doi ca prin Banat>>” este inspirat de la dansatorii profesioniști din Banatul de munte. Totuşi, piesa mea de suflet, favorita mea, rămâne cea intitulată <<Cât îi Banatul de mare>>”, explică muzicianul.

”Cine nu cântă doină și joc de doi nu este un solist bănățean complet. Doina e un gen aparte, de o extraordinară complexitate. Cum ar putea altfel să transmită aleanul, nostalgia, tristeţea aceea aparte născută în sufletul omului mistuit de dor? Şi titlul doinelor spune multe, dacă ar fi să enumerăm numai câteva: <<Doamne nu mă-mbătrâni>>, <<Am avut și eu o viață>>, <<Frică mi-i că mor ca mâine>>, <<Nu am nimica de dorit>>.

S-a spus că pierd tradiţiile, că muzica populară, folclorul în general nu prezintă interes, dar mă bucur să constat că lucrurile nu stau deloc aşa. Dimpotrivă, în ultimul deceniu a crescut constant numărul părinților care își încurajează și susțin copiii să pornească pe acest drum. Aș mai vrea, însă, să vorbesc despre un alt fenomen, pe care l-am întâlnit – spun cu bucurie – în special la sate: sunt angajați instructori profesioniști care să predea dansuri populare celor mici. De aici începe, practic, inițierea în folclor. Și, nu o dată, din rândul lor se ridică tineri talentați, viitori soliști sau instrumentiști de succes. Cu fiecare melodie învățată, cu fiecare dans, ei duc mai departe frumusețea folclorului nostru bănățean”, mai spune Doru Ţăranu.

El însuşi are grijă să îndrume astfel de copii născuţi cu har. Unul dintre discipolii lui este din comuna Giroc, Daniel Babescu, acordeonist, elev la „Ion Vidu”, a obţinut în 30 septembrie 2023 Marele Premiu la cea de-a treia ediţie a Festivalului Naţional – Concurs de Muzică Instrumentală „Efta Botoca”, desfăşurată la Jebel.

Povestea merge mai departe…