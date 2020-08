Mare sărbătoare religioasă: Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos. Tradiții, obiceiuri, superstiții

Creştinii ortodocşi, dar şi romano- şi greco-catolicii prăznuiesc astăzi Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos, o sărbătoare care face trimitere la momentul în care ucenicii Mântuitorului, aflaţi pe Muntele Taborului, s-au convins că acesta nu este doar un proroc al lui Dumnezeu, ci Însuşi Fiul Domnului.

Pe Muntele Taborului, pe când Iisus se ruga, apostolii, moleşiţi de somn, aveau să tresară deodată în faţa unei privelişti nemaivăzute, când chipul Mântuitorului s-a preschimbat, faţa Lui a început să strălucească precum soarele, iar veşmintele Lui au devenit albe ca zăpada. Şi mai neobişnuit a fost faptul că, în această lumină, doi bărbaţi stăteau de vorbă cu Hristos despre patimile şi moartea Sa, iar aceştia nu erau alţii decât Moise şi Ilie, marii proroci ai Vechiului Testament. În popor, sărbătoarea prăznuită în fiecare an în data de 6 august este privită şi ca începutul toamnei, deşi în anumite zone ale ţării momentul trecerii la anotimpul următor este asociat cu data de 15 august şi praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Denumirea în limba greacă a sărbătorii este Metamorphosis (transfigurarea), iar Sfântul Antim Ivireanul o numeşte Dumnezeiasca Înfrumuseţare a lui Hristos, referindu-se la semnificaţia profundă a minunii de pe Muntele Taborului. Praznicul din data de 6 august este prin excelenţă sărbătoarea îndumnezeirii firii omeneşti şi a participării trupului trecător la bunătăţile veşnice. Cei care au sărbătorit Schimbarea la Faţă a Domnului pe Muntele Taborului povestesc că, în timpul Sfintei Liturghii, se pogoară asupra mănăstirii ortodoxe un nor luminos, care nu are caracteristicile unuia obişnuit. Norul apare o singură dată pe an, întotdeauna în acelaşi loc, în direcţia Nazaretului, şi la aceeaşi vreme, până noaptea târziu.

Tradiţii, obiceiuri şi superstiţii

O serie întreagă de obiceiuri, tradiţii şi superstiţii se leagă de ziua Schimbării la Faţă şi se mai păstrează încă și astăzi în satele româneşti. Se spune că aceia care nu ţin această sărbătoare vor fi uscaţi şi gălbejiţi ca florile care de acum încep să se veştejească şi că femeile care spală haine în această zi vor fi năpădite de păduchi şi ploşniţe.

Aşa cum nu mai creşte iarba, fetelor care se spală în această zi nu le mai creşte părul, iar despre oamenii care nu-şi văd umbra capului la răsăritul soarelui în zorii acestei zile se spune că vor muri până la sfârşitul anului.

În această zi nu este bine să te cerţi cu nimeni şi nici să fii certat de cineva, că aşa vei fi tot anul. Dincolo de toate aceste interdicţii, tradiţia populară mai fixează şi reguli care, urmate cu sfinţenie, aduc binecuvântări asupra celor care le respectă. Se spune că oamenii care se roagă în această zi să scape de o patimă vor fi tămăduiţi.

Femeile însărcinate, dacă vor ţine cont de rigorile praznicului, vor avea parte de o naştere uşoară şi de copii sănătoşi. Biserica a rânduit ca, de sărbătoarea Schimbării la Faţă, să se facă dezlegare la peşte, spre bucuria celor care ţin postul Sfintei Marii. În această perioadă se sfinţesc grădinile, boabele de grâu pentru semănat şi recoltele. Credincioşii duc la biserică prinoase din roadele lor pentru a fi binecuvântate de preot şi împărţite celor sărmani.

De asemenea, viii nu trebuie săi uite nici pe cei trecuţi la cele veşnice, ci să facă pomană în amintirea lor şi pentru odihna sufletelor lor. Bătrânii mai cred că, din 6 august, toamna îşi intră în drepturi. De acum înainte, iarba nu mai creşte, păsările se pregătesc să plece spre ţările calde, insectele se retrag în pământ, iar frunzele copacilor încep să ruginească. Este bine ca, până la această dată, ţăranii să termine de cosit şi de adunat fânul, căci de acum încolo iarba şi florile doar îmbătrânesc, diminuând calitatea furajului.

Acum se culeg şi ultimele plante de leac. În această zi se poate începe şi gustatul boabelor de struguri. Deşi încă nu sunt coapte şi ţi se strepezeşte gura de la ele, tradiţia le atribuie un rol vindecător şi se spune că sunt bune de leac pentru cei care au intestinele sensibile. O veche superstiţie spune că, după Schimbarea la Faţă, nu e bine să te mai scalzi în apele repezi de munte, căci acestea se răcesc, iar cerbii vin să le spurce.

Tot de acum este bine să nu se mai doarmă afară. Ziua Schimbării la Faţă reprezintă şi un prilej de predicţii meteorologice. Bătrânii povestesc că, dacă acum vremea este însorită şi plăcută, toamna va fi roditoare şi îmbelşugată, iar dacă plouă, ne putem aştepta ca anotimpul ce stă să înceapă să fie unul mohorât. Se mai crede că, dacă în postul Adormirii Maicii Domnului plouă mult, iarna care va veni va fi una cu ninsori bogate şi plină de nămeţi.