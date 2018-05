Mailat: „Nu m-am gândit că voi deveni campion al României”

Plecat în luna noiembrie la CFR Cluj, tânărul fotbalist timişorean Sebastian Mailat a reuşit să devină campion al României sub comanda lui Dan Petrescu, performanţă pe care nu o credea posibilă în momentul în care a părăsit-o pe ACS Poli.

Aflat în vacanţă în oraşul de pe Bega, el a vorbit, vineri, despre atuurile antrenorului care a adus al patrulea titlu în Gruia, nu a ocolit subiectul delicat al fostei sale echipe şi a mărturisit că după ce se va impune ca titular la gruparea vişinie îşi doreşte să fie convocat la loturile naţionale.

„Nu m-am gândit că voi deveni campion al României, chiar dacă am venit la o echipă foarte bună, pregătită de un antrenor la fel de bun. Eram demoralizat, plecasem de la Timişoara de pe un loc retrogradabil, este o realizare mare să iau titlu în acelaşi an. Nu există o bucurie mai mare decât câştigarea titlului de campion. Dan Petrescu este un antrenor care ştie să punctul pe i, ştie să ne motiveze înainte de fiecare meci şi, în plus, are o relaţie foarte bună cu jucătorii. Se anunţă noi transferuri la CFR, vor veni, cu siguranţă, oameni care ne vor ajuta. Sper să ţină tot mai mult acest lucru şi să ne menţinem pe aceeaşi linie. După meciul cu Astra nu credeam că mai putem să luăm titlul, dar a ieşit bine în cele din urmă. Îmi pare rău pentru băieţii de la Poli, eu am spus de la început că Timişoara şi Juventus vor retrograda. Este aceeaşi problemă, situaţia nu s-a schimbat, sper să se îndrepte lucrurile pentru acest club. Vorbesc mereu cu băieţii de aici, îmi spun că sunt aceleaşi probleme cu banii. Sper să ia toată lumea atitudine şi să se facă ceva, este păcat ca un oraş atât de frumos să nu aibă echipă în prima divizie. Mă gândesc şi la naţională, dar momentan trebuie să mă impun la CFR, să-mi câştig aici locul de titular, vedem ce va fi mai departe… Nu am vorbit niciodată cu Cosmin Contra, aştept să fiu chemat şi la lotul sub 21 de ani al României”, a menţionat Sebastian Mailat.