Lucrările la sistemul de evacuare a apei din incinta îndiguită Remetea Pogănici au ajuns la un stadiu de 45 la sută

Lucrările la sistemul de evacuare a apei din incinta îndiguită Remetea Pogănici au ajuns la un stadiu de 45%.

Proiectul, cu o valoare de 2,15 milioane de lei, are ca scop protejarea comunității de riscul inundațiilor provocate de ploi abundente.

Potrivit reprezentanților Administrației Bazinale de Apă Banat (ABA Banat), pereții stației de pompare sunt finalizați integral fiind construit un cămin de beton (din totalul de 6).

Totodată, se lucrează în prezent la rigolele laterale, care vor colecta apele pluviale din incintă și le vor direcționa către stația de pompare.

Proiectul are o valoare de 2,15 milioane lei (fără TVA), iar termenul de finalizare este prevăzut pentru a doua jumătate a anului 2026.

”Această investiție are un rol esențial în protejarea comunității din Remetea Pogănici de posibile inundații provocate de acumulările de apă provenită din ploi abundente, scurgeri de pe versanți și creșterea nivelului râului Pogăniș”, transmite ABA Banat.

În etapele următoare se vor realiza: montarea sistemului de conducte PAFSIN pentru colectarea apelor; aducerea pompelor de evacuare a apei; construirea a încă 5 cămine de beton.

Sursa foto: ABA Banat