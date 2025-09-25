Lucrări de înlocuire a unei rețele termice secundare. Două ambulatorii din cadrul Spitalului Municipal Timișoara rămân vineri fără apă caldă

Lucrări de înlocuire a unei rețele termice secundare. Două ambulatorii din cadrul Spitalului Municipal Timișoara rămân vineri fără apă caldă.

Colterm  anunță că vineri, 26 septembrie 2025, între orele 08:00 și 15:00, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă la PT 25, pentru conectarea conductei de apă caldă în cadrul lucrărilor de înlocuire a rețelei termice secundare care alimentează imobilele de pe strada Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 8 și nr. 10. Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Calea Alexandru Ioan Cuza, Intrarea Doinei.

Total branșamente afectate: 7

Instituții afectate: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara – Ambulatoriul Integrat Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, Ambulatoriul de specialitate Reumatologie.

„La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp. Recomandăm evitarea utilizării

acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă.

Știm că aceste întreruperi sunt neplăcute, dar ele sunt necesare pentru întreținerea rețelei și menținerea confortului abonaților COLTERM.

Vă mulțumim pentru înțelegere”, transmit reprezentanții companiei.

