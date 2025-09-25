Ruga Satului, într-o localitate timișeană. Vor urca pe scenă Sorina Petric și Sebastian Cucer.

Localitate cu peste 200 de locuitori din componența comunei timișene Știuca, Zgribești va avea sâmbătă, 27 septembrie, parte de sărbătoarea tradițională a Rugii Satului.

Spectacolul pregătit cu acest prilej de administrația locală se va desfășura la căminul cultural, cu începere de la ora 18, și va aduce pe scenă artiști precum soliștii Sorina Petric și Sebastian Cucer, respectiv, instrumentiștii formației Rapsozii Banatului.

Atestat documentar încă de la sfârșitul secolului XVI, satul Zgribești este situat la limita dintre județene Timiș și Caraș Severin, în vecinătatea axei de transport dintre municipiile Lugoj și Caransebeș.