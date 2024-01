Liberalii acuză: “Lupii, paznici la Prefectură!”

Isteria liderilor PSD Timiș nu mai are limite. După aprobarea prin votul majorității consilierilor județeni a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor pentru drumurile comunale, liderii PSD au declanșat un atac plin de minciuni. „Ieșirile disperate ale PSD-iștilor atrag de fapt atenția asupra ce au făcut ei de-a lungul timpului.

Chiar dacă acuzațiile lor ar fi adevărate și PNL și-ar fi favorizat primarii, tot nu s-ar fi rezolvat dezechilibrele create de PSD, partid care a împărțit banii de la buget în mod complet arbitrar, fie că vorbim de nivel județean sau național. Ei au inventat acest procedeu și de aceea au senzația că toți fac ca ei”, spune președintele PNL Timiș, Alin Nica.

„De când sunt președintele CJ Timiș am făcut tot posibilul să repar aceste nedreptăți. Împărțirea din plenul CJ Timiș s-a făcut în funcție de nevoi și de cererile primarilor. Ca dovadă, au primit bani acei primari PSD care au cerut. Am văzut și primari PNL nemulțumiți și e firesc să apară supărări. I-aș întreba pe cei care au sărit acum ca arși, cum de erau tăcuți acum câteva luni când deputatul Alfred Simonis împărțea bani din bugetul național prin județul Timiș ca pe moșie. Nu am auzit atunci PSD-iști supărați sau preocupați de echitate”, a mai spus Alin Nica.

„Ceea ce este însă foarte grav, dincolo de aceste contre politice, este implicarea instituțiilor de stat în acest război politic. Faptul că Prefectura Timiș a intrat în acest joc politic creează un precedent extrem de grav. Prefectul a ajuns chiar să inventeze primării numai ca să îi iasă calculele anti-PNL. Habar nu are câte localități sunt în Timiș, a greșit de două ori numărul lor în comunicarea cu jurnaliștii, dar vrea să le protejeze de nedreptăți imaginare. Nimeni de la Prefectură nu a reușit sa găsească un text de lege care să fi fost încălcat la distribuirea fondurilor de echilibrare. Teoretic, Prefectura trebuie să vegheze la respectarea legii de către autoritățile locale, dar practic, tocmai cei puși paznici la oi se dovedesc a fi cei mai sălbatici și hămesiți lupi”, a mai spus președintele PNL Timiș.

Liberalii cer PSD-ului să oprească politizarea instituțiilor statului și să găsească decența de a respecta democrația și votul liber exprimat.

”Votul majoritar nu este un moft! Votul este valabil și atunci când decizia nu vă este pe plac. Învățați puțină democrație și nu vă mai jucați cu funcțiile pe care le ocupați vremelnic în instituțiile de stat!”, a transmis Nica.