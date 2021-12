Leii U18 ai Timişoarei, în elită! SCM Timișoara a înregistrat două victorii și o înfrângere turneul de la Cluj-Napoca al Campionatului Național de baschet juniori U18. Echipa antrenată de Radenko Toroman și Petru Czmor a încheiat faza a doua a grupelor pe locul secund în Seria 2, ceea ce îi aduce calificarea în grupul select al formațiilor care vor continua lupta pentru titlul național.

Violeții au depășit CSS Viitorul Cluj-Napoca cu 79-55 și BC Valbon Arad cu 97-45 și au cedat cu 78-64 în fața grupării clujene U-BT. Jucătorii noștri au avut cifre foarte bune la aruncările de trei puncte cu nouă reușite împotriva Viitorului, 12 (!), cu Valbon și șase cu U-BT.

În ierarhia finală a Grupei 2, după două turnee, U-BT Cluj a adunat 12 puncte (maximum), SCM Timișoara s-a clasat pe poziția a doua, cu 10 puncte, a treia a fost CSS Viitorul cu 8 puncte, iar Aradul nu a câștigat niciun meci, totalizând șase puncte.

Radenko Toroman: „Am crescut calitatea jocului față de turneul de la Timișoara”

„Am crescut calitatea jocului față de turneul de la Timișoara. Atitudine și dorință am avut și în primul turneu, dar acum s-a văzut un salt calitativ: am înscris multe coșuri de la distanță, am fost o echipă dinamică, am evoluat inteligent. În primele două partide, cu Viitorul Cluj și cu Aradul, fiecare jucător a primit cel puțin zece minute pe teren și toți au avut realizări.

Cu U-BT, am avut câteva minute slabe, în primul și al treilea sfert, când clujenii și-au creat avantajul. Sunt momente pe care trebuie să le eliminăm, dar per general echipa este în creștere. De exemplu, în partida cu Valbon Arad, am avut cinci jucători în double digit și doi foarte aproape de a atinge și ei acestă performanță”, a declarat Radenko Toroman, antrenor principal SCM Timișoara U18.

Faza a treia a grupelor se va juca în prima parte a anului viitor, iar echipa noastră ar putea face parte dintr-o grupă cu CSS Unirea StoMart Iaşi (câștigătoarea Grupei 6), ABC Laguna Bucuresti și ACS Pro Basketball Group Bucuresti, dar un anunț oficial este așteptat zilele acestea, din partea Federației Române de Baschet.