„Leii„ joacă din nou în fața publicului timișorean.

Etapa a doua din faza secundă a Ligii Naționale de Baschet Masculin Getica 95 programează un nou meci pe teren propriu pentru SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara.

„Leii” din Banat o vor întâlni pe CSM Baschet Petrolul Ploiești astăzi, cu începere de la ora 19, la sala „Constantin Jude”.

CITEȘTE ȘI: Sărbătoarea Întâmpinării Domnului

Echipa alb-violetă este liderul grupei 11-18, cu 13 puncte acumulate, în timp ce gruparea prahoveană se află pe locul al cincilea, cu 10 puncte. SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara a jucat la sala „Constantin Jude” și în prima rundă din această parte secundă a LNBM Getica 95, când s-a impus în fața echipei CSM 2007 Focșani cu scorul de 98-69.

„Se anunță a fi un meci mai dificil decât cel de săptămâna trecută, dar ne pregătim, ne facem temele și sperăm la o victorie. Ne pare rău că nu am izbutit calificarea în Top 10, însă asta este situația.

Acum ne-am stabilit un obiectiv clar, locul 11.

În plus, mai avem Alpe Adria Cup, unde suntem calificați în Final Four. Este o competiție în privința căreia eu am un feeling foarte bun, cred că o să facem o figură foarte frumoasă”, a declarat extrema de forță Edward Petrescu.

Pe de altă parte, partida de la mijlocul săptămânii viitoare, din Slovenia, cu KK Ilirija, din ultima etapă a fazei grupelor Alpe Adria Cup, a fost amânată.