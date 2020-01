„Leii” din Banat, duel cu U-BT Cluj-Napoca pentru un loc în finala Cupei României

Baschet SCM Timişoara va da piept cu U-Banca Transilvania Cluj-Napoca pentru un loc în finala Cupei României, s-a stabilit, astăzi, prin tragere la sorţi.

În cealaltă semifinală se vor întâlni CSM CSU Oradea şi Dinamo Ştiinţa Bucureşti.

Turneul Final Four se va desfăşura la Cluj-Napoca în zilele de 9 și 10 februarie.

„Am văzut că jucăm cu U-BT ca echipă A, ceea ce înseamnă că postura de gazdă ne revine nouă. Vom avea o presiune în plus, ghinionul nu ne-a ocolit. Am foarte mare încrede că echipa are capacitatea de a produce o surpriză mare la acest turneu. Până atunci ne vom concentra asupra partidelor din campionat”, a declarat antrenorul Dragan Petricevici.

„Pentru mine chiar nu conta adversarul, pentru că la un asemenea turneu nu contează valoarea loturilor, ci forma din ziua respectivă. Anul trecut ne-am bucurat că am căzut cu Dinamo în Cupa României şi ne amintim cu toţii foarte bine ce s-a întâmplat. Sunt şanse egale pentru toate cele patru echipe. Aşa cum am spus, contează forma de zi, precum şi atitudinea din acele momente. Am încredere în antrenor şi în băieţi şi cred că vom face un turneu bun la Cluj-Napoca. De altfel, cele mai bune jocuri le-am făcut cu echipele din Cluj-Napoca, Oradea şi Sibiu, toate cotate peste noi ca valoare. În ultimii patru ani, meciurile cu clujenii au fost foarte echilibrate, indiferent unde s-au jucat, sperăm să facem o figură frumoasă şi de această dată. Cel mai important este să avem tot lotul valid pentru turneul final. Va fi un o competiţie aparte şi prin prisma faptului că meciurile se vor juca în sala Horia Demian, mai caldă şi mai primitoare, ceea ce înseamnă că vom evolua într-o atmosferă aşa cum ştiu clujenii să facă la meciurile de acasă”, a spus şi preşedintele Ilie Triţoiu.