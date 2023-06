La 68 de ani, Dan Paici vrea să „facă” 400 de kilometri cu caiacul pe Dunăre

Dan Paici, cunoscut sub numele de „Lupul Singuratic”, personaj nu doar aparte, ci şi foarte simpatic, are 68 de ani, s-a născut la Râmnicu de Jos, judeţul Constanţa, a copilărit la Sulina, iar acum trăieşte lângă Caransebeş, pe drumul spre Poiana Buchin!

Timp de trei decenii, inginerul a avut o viaţă mai mult decât aventuroasă: a supravieţuit unei avalanşe, unei prăbuşiri cu elicopterul, unui accident extrem de grav la escaladă şi, în plus, are la activ o participare ca mecanic la Raliul Paris – Dakar, în această perioadă îndeletnicindu-se şi cu practicarea sporturilor extreme.

Mai nou, „Lupul Singuratic” şi-a propus să parcurgă o parte a celor 2.100 de kilometri ai Dunării, de la Ingolstadt, Germania, la Silistra, în dreptul oraşului românesc Călăraşi, în aşa-numitul TID (Tur International Danubian), în caiac, traseu pe care l-a făcut în totalitate în anul 2015. El se va alătura caravanei fluviale la Belgrad, în data de 3 august, şi se va despărţi de colegii de aventură la Vidin, în 12 august, după parcurgerea a aproximativ 400 de kilometri, scrie caon.ro.

Printre aventurile trăite de „Lup” se numără şi escaladarea, timp de 20 de zile, a celui mai înalt munte din lume, îmbrăcat în… costum popular românesc, confecţionat în urmă cu 100 de ani, la Borlova. Evenimentul s-a petrecut în octombrie 2011. „Am urcat până la 5.416 metri, pe Masivul Annapurna din Himalaya. Am ajuns în costum popular – am mers aşa chiar şi în avion, pe ruta Budapesta – Moscova, cu tricolorul în mână, şi am adus de-acolo grâu, de la 3. 000 de metri, pe care mama mea, la 80 de ani, s-a apucat să-l cultive pe Valea Almăjului…”.

După acest moment, Dan Paici a petrecut trei zile la Taj Mahal, celebrul templu indian al dragostei, unde a fost asaltat de turişti pentru fotografii. „M-am visat aidoma românilor care au ocolit pământul în opinci!”, a adăugat „Lupul Singuratic”.

Din câte povesteşte, prima experienţă neplăcută a trăit-o la 29 de ani, când, într-o escaladă pe un perete vertical, la Băile Herculane, s-a prăbuşit de la 80 de metri şi şi-a fracturat bazinul, accidentul ţinându-l imobilizat nu mai puţin de 8 luni.

Cea mai grea încercare la care a fost supus a trăit-o însă în 1987, când, împreună cu un coleg, a plecat spre Vf. Păpuşa, înalt de 2.135 metri, din Munţii Parâng. Dintr-odată, a început să ningă puternic şi cei doi au hotărât să coboare. La 8 km, în vale, era o cabană. Stratul de zăpadă ajunsese la 2 metri şi jumătate, aşa că cei 8 kilometri i-au făcut în 4 zile. Cei doi au ajuns cu bine la cabană, apoi în primul sat, unde au dormit 29 de ore. Viscolul s-a oprit, ei s-au refăcut şi au reluat cu succes ascensiunea.

Chiar de Ziua Naţională a României, în 1 Decembrie 2001, s-a prăbuşit cu un elicopter în timp ce zbura la altitudinea de 2.150 de metri, dar nici el, nici pilotul, n-au avut nicio zgârietură.

Şase ani mai târziu, alături de un grup de francezi pe care i-a cunoscut în Munţii Banatului, a plecat în cursa Paris – Dakar, pe post de mecanic. A mers cu ei o vreme, dar nu i-au plăcut sistematizarea şi schematismul de acolo, astfel că până la urmă a preferat să traverseze Sahara cu un microbuz berber inedit – o Dacie break cu 3 scaune în… portbagaj.

Ultima sa aventură, care s-a întins pe o perioadă de trei săptămâni şi a însumat o distanţă de 8.800 de kilometri, a trăit-o în urmă cu şapte ani. Este vorba despre cea de a XI-a ediţie a Raliului „Budapesta – Bamako”, care s-a desfăşurat în perioada 15 ianuarie-5 februarie 2016 şi la care tânărul şi neliniştitul pensionar caransebeşean a participat împreună cu concitadinul său Ştefan Andronache, cu care a format echipajul „Draco – Lupul Alb”, pe întreg traseul cei doi fiind însoţiţi de „Doamna Verde”, o Dacie 1300 fabricată în anul 1982, cu care au reuşit să ajungă în punctul final al destinaţiei – capitala statului Mali.

CITEȘTE ȘI: Se deschide circulația pe Transfăgărășan

Nu credem că e lipsit de importanţă nici faptul că „Lupul Singuratic” a ţinut să ajute Turcia, organizând un transport cu alimente şi bunuri de strictă necesitate după ce această ţară a fost greu încercată de cutremure la începutul acestui an.

Iar acum, după opt ani de la participarea la TID, vrea să simtă din nou gustul aventurii, aşa că s-a hotărât să străbată măcar o parte a traseului. Plecarea în Tur, de la Ingolstadt, este programată pentru 25 iunie, iar sosirea la Silistra, în primele zile ale lunii septembrie.

Sursa: caon.ro