Isterie provocată de bolile contagioase. Zeci de pacienți ajung zilnic la Spitalul de Boli Infecțioase din Timişoara

Zeci de pacienți ajung zilnic la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” din Timișoara speriați fie de bolile de sezon, fie de alte afecțiuni mai exotice.

După tânărul din Reșița, primul pacient cu suspiciune de coronavirus din vestul țării, a fost internată o hunedoreancă cu suspiciune de febră galbenă și ulterior de coronavirus, ambele presupuneri fiind infirmate, femeia având de fapt o boală autoimună (cronică și nevindecabilă).

Dincolo de problemele medicale și de suspiciunea, de cele mai multe ori infirmată, de boală, rămâne teama oamenilor de afecțiunile infecto-contagioase. Dar oare această isterie apărută la sfârșitul iernii nu este și ea molopsitoare?

Panică provocată de numărul deceselor prin gripă

Numărul în creștere al deceselor favorizate de gripă creează panică în rândul populației care la primele simptome efectuează analize pentru evidențierea prezenței virusului.

”Avem foarte mulți pacienți cu gripă, în special copii, care vin de la spitalele de urgență, unde le-a fost confirmată boala prin teste. Zilnic, vin peste 30 de oameni la consultații. Noi internăm doar cazurile care necesită o observare mai atentă: copiii foarte mici, persoane cu boli asociate sau pacienți care prezintă complicații. Spre exemplu, vineri, au fost nouă copii internați, mare parte din ei fiind externați în weekend, iar luni dimineața erau 12 pacienți cu gripă la secția de pediatrie. Niciunul dintre copii nu prezintă insuficiență respiratorie”, a precizat medicul Virgil Musta, purtător de cuvânt al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Timișoara. Potrivit acestuia, alți șapte copii sunt internați cu rujeolă.

Amenințări cu moartea pentru tânărul suspect de coronavirus

Reșițeanul de 25 de ani, asistent medical în Germania, suspectat la mijlocul acestei luni de infecție cu coronavirus, a primit amenințări cu moartea în social-media. Bărbatul a fost externat, la finalul săptămânii trecute, din Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumologie ”Victor Babelș” Timișoara, după ce analizele au arătat că a suferit o viroză de sezon (rhinovirus/enterovirus).

”A plecat supărat pe noi ca popor și pe țară. Era și speriat după ce a primit amenințări cu moartea. În Germania, oamenii au încredere în sistemul medical, iar echipamentele de protecție în cazul angajaților din spitale scad riscul de infecție la mai puțin de cinci la sută. Cu toate acestea, la apariția unor stări febrile, ei trebuie să facă investigații. El când a făcut febră s-a prezentat la spital însă nu se aștepta ca oamenii să reacționeze în felul acesta. Ne-a solicitat să nu îi divulgăm numele”, a pus medicul Virgil Musta.

Boala autoimună, confundată cu febra galbenă

O femeie de 56 de ani, care s-a prezentat în weekend la Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului din Deva, cu stări febrile, a fost izolată după un prim-consult de specialitate, fiind suspectată de febră galbenă, iar ulterior de infecţie cu coronavirus. Pacienta – care s-a întors recent dintr-o călătorie în Thailanda – a fost transferată la Spitalul de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Timişoara, unde s-a stabilit, în urma analizelor de laborator, că nu suferă de afecțiunile suspicionate și nici de gripă, având o boală autoimună, cronică și nevindecabilă.

”Femeia are encefalită cronică autoimună și a suferit un puseu de decompensare. Nu intra în definiția de caz în ceea ce privește coronavirusul, iar suspiciunea de febră galbenă a apărut probabil din cauza faptului că a fost în Thailanda. Testul de gripă a fost negativ. Pe parcursul perioadei în care a fost internată în unitatea noastră a fost afebrilă, iar evoluția sugera o encefalită. Pacienta a început să aibă probleme să comunice cu noi. Am luat legătura cu colegii de la Clinica de Neurologie a Spitalului Județean și am aflat că se afla în evidența lor cu encefalită cronică autoimună și a fost transferată la ei”, a declarat medicul Virgil Musta.

Un alt român, internat însă la Satu Mare, a fost, în weekend, renegat de familie deoarece a fost suspect de infecție cu coronavirus, analizele neconfirmând însă presupunerea inițială a medicilor. Săptămâna trecută, la o școală gimnazială din Târgu Mureș, părinții s-au revoltat și au cerut ca o fetiță de șapte ani să nu mai fie primită în clasă pe motiv că mama sa ar fi fost recent în China, într-una dintre zonele unde numărul infecțiilor este în creștere.

În alte părți din țară, mai mulți români și străini sosiți din China s-au autoizolat la domiciliu. Este justificată într-o oarecare măsură această teamă de boli? E semnul unei preocupări sănătoase pentru propria sănătate sau pentru cea publică? Denotă o lipsă de informare din surse autorizate? Și de ce sunt învinovățite persoanele suspecte de boală?

În antichitate, leproșii erau stigmatizați și izolați de restul societății, ca să nu se răspândească boala. Metoda nu era prea eficientă și oamenii mureau pe capete din cauza ei. Bolnavii trebuiau tratați! Dar, oare, în prezent, panica ce a cuprins o mare parte din populație în privința bolilor infecto-contagioase poate fi vindecată?