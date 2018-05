Investiție consistentă, la Stadionul Municipal Lugoj. Suma alocată este de un milion de lei

Repararea bazei sportive urmează să fie realizată prin fonduri de la bugetul lo­cal, după ce proiectul depus pentru accesarea de fonduri europene nu a fost aprobat.

“Așa cum am prevăzut în bu­getul local de anul acesta vom reabilita prin forțe proprii o parte din baza sportivă a municipalității de la stadion. Acolo nu s-au mai efectuat lucrări serioase de mult timp și trebuie să facem ceva să schimbăm situația. Am depus și un proiect pe fonduri europene în acest sens. Avem mulți copii care se pregătesc zilnic la stadion, la fotbal și la atletism, care au rezultate și trebuie să aibă condiții bune de antrenament. De a­ceea avem planificate o serie de lucrări, iar în momen­tul de față ne apropiem de faza demarării execuției. Avem finalizată Documentația de A­vizare a Lucrărilor de In­ter­venție. Ne propunem să rea­bilităm în primul rând pista de atletism, apoi tribuna a II-a, pe care vom pune scau­ne, vestiarele, banca de rezerve, tabela de marcaj. Nu vom interveni în acest an la suprafața de joc de pe terenul I”, a explicat Francisc Boldea, primarul Lugojului.