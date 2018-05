Alexandru Krepelka, lider detaşat în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă

Pilotul timişorean Alexandru Krepelka a confirmat startul excelent de sezon pe care l-a avut în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă, câştigând şi etapa a doua a competiţiei organizate de Federaţia Română de Automobilism Sportiv!

Şi, la fel ca la tragerea cortinei, petrecută luna trecută, la Râşnov, a strâns maximum de puncte la Teliu, impunându-se şi în antrenamentele cronometrate, programate sâmbătă.

Spre deosebire de runda precedentă, vremea nu a ţinut cu aşii volanului şi pe urcările din comuna situată la 25 de kilometri de Braşov. Aflat şi de această dată la volanul unei Honda Civic, Krepelka s-a adaptat bine condiţiilor meteorologice şi l-a depăşit în ierarhia finală a clasei N1 pe colegul său Ionuţ Moisii, care a condus un Citroen Saxo.

Acesta din urmă se poate mândri cu încă o clasare pe podium, reuşind al doilea cel mai bun timp la debutanţi.

În total, piloţii de la CS Krepelka Motorsport au obţinut şase clasări fruntaşe la Teliu. Pe lângă cei menţionaţi s-au mai evidenţiat Adrian Măduţă (Peugeot 306, locul al doilea la H3 şi locul al treilea la Diesel) şi Dragoş Savloschi (BMW 330CD, locul întâi la Diesel).

De la clubul timişorean au mai luat startul în etapa a doua la „Coastă” Alexandru Nastasia (BMW 330) şi Andrei Teodorescu (Renault Clio), iar marele absent a fost Alin Cristea (Citroen Saxo).

„Cele şase podiumuri de la Teliu, cu două victorii de etapă, sunt peste aşteptările clubului nostru. Am obţinut cele mai valoroase rezultate de până acum, nu am mai avut două clasări pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în aceeaşi etapă. În ceea ce mă priveşte, încep să culeg roadele muncii de anul trecut, când am lucrat mult la maşina de concurs, am băgat mulţi bani în ea şi nu am câştigat nici o etapă, iar acum am deja două victorii şi nici o problemă tehnică. A fost o luptă destul de strânsă pentru primele trei locuri. Este bine, în clasamentul general am un avans liniştitor faţă de următorul clasat”, ne-a declarat Alexandru Krepelka, liderul detaşat al grupei N1, cu maximum de puncte, 60.

Următoarea etapă din Campionatul Naţional de Viteză în Coastă este programată în zilele de 9 şi 10 iunie, la Poiana Braşov. Calendarul mai cuprinde competiţiile de la Reşiţa (30 iunie – 1 iulie), Sinaia (21-22 iulie), Rânca (1-2 septembrie), Câmpulung Muscel (22-23 septembrie) şi, din nou, Poiana Braşov (13-14 octombrie).