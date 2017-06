Într-o comună timișeană poți umbla în șlapi de casă până în câmp

O comună timișeană înregistrează o creștere importantă a populației ca urmare a celei mai importante investiții în infrastructură din întreg județul. Mai exact, asfaltul, iluminatul public, rețeaua de apă și cea de canalizare merg până în extravilan, chiar și acolo unde în prezent nu sunt ridicate locuințe.

Este vorba de comuna Tomnatic, unde Ministerul Dezvoltării a alocat peste 50 de milioane de euro. Ca urmare, localitatea a atras din împrejurimi peste 700 de locuitori în ultimii cinci ani. ”Datorită infrastructurii, avem în prezent circa 3.800 de locuitori, în timp ce în 2012 erau până în 3.100 de oameni”, spune primarul comunei, Vasiu Stoian.

Mai mulți copii decât pensionari

Majoritatea celor care s-au stabilit recent în localitate în ultimii ani sunt tineri din alte localități ale județului. Astfel, în comună, numărul copiilor este mai mare decât cel al pensionarilor.

”Avem aproximativ 400 de pesionari (sub zece la sută din locuitori) și circa 500 de copii până în clasa a VIII-a. La aceștia se adaugă 300 de elevi de liceu. În total avem 1.500 de locuitori (40 la sută din populație) cu vârste de până în 25 de ani”, a precizat edilul-șef.

Conform acestuia, majoritatea locuitorilor lucrează la fabricile din Sânnicolau Mare, oraș aflat la zece kilometri distanță, dar și în agricultură, ca persoane necalificate.

Comuna cu cele mai multe parcări amenajate

Tomnaticul este în prezent comuna cu cele mai multe parcări amenajate. Nu doar instituțiile publice cum ar fi primăria și unitățile de învățământ sau cele cu profil medical au locuri suficiente pentru staționarea autovehiculelor, ci și toate firmele întreprinzătorilor privați. În plus, cele 1.057 de case din localitate au una sau două căi de acces amenajate.

”Cu bani de la Ministerul Dezvoltării am asfaltat 13,5 kilometri de străzi și 1.200 de căi de acces în gospodării. Lucrările au durat un an și jumătate, dar în prezent nu există casă fără asfalt la stradă. Te poți plimba în șlapi de casă prin toată comuna. Am realizat și 10.000 de metri pătrați de trotuare, în partea centrală și pe trei-patru străzi, urmând să finalizăm și restul. De asemenea, vom amenaja în curând și zonele verzi”, asigură primarul Vasiu Stoian.

O stație de epurare la care tinde și comuna învecinată

Tomnaticul a intrat deja în Europa, având rețele de apă și canalizare până în câmp. ”Am extins extravilanul de la calea ferată și până la Drumul Național 6, iar până acolo merg și apa, și canalizarea. Urmează să se construiască locuințe pe partea dreaptă, iar pe stânga va fi zonă industrială. Intenția noastră este ca zona de locuințe să ajungă până la drumul național. Sunt 40 de hectare de terenuri private destinate construirii de case. Noi am oferit zece locuri pentru ridicarea de locuințe”, spune Vasiu Stoian.

Potrivit acestuia, în această vară va fi finalizată racordarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare, lucrările urmând a fi executate de echipa autorităților locale, astfel că prețurile individuale nu vor fi foarte ridicate. ”Stația de epurare este prevăzută astfel încât în viitorul apropiat să se lege și comuna Gottlob cu satul Vizejdia”, a precizat viceprimarul Vasile Taciuc.