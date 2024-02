Întăriri în defensivă pentru Banat Girls.

Banat Girls Comloșu Mare a oficializat ultimele două transferuri din pauza de iarnă.

Clubul timișean a adus două fotbaliste care vin să întărească compartimentul defensiv.

Denisa Hațegan are 29 de ani și joacă pe postul de fundaș.

A evoluat de-a lungul carierei majoritatea echipelor importante din cel mai vesti județ al țării.

A început la CFR Timișoara, după care a trecut la Fortuna Becicherecu Mic, alături de care a jucat finala Cupei României în 2019 la Târgu Mureș, pierdută în fața grupării Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.

Denia a jucat și pentru Politehnica Timișoara, alături de care a câștigat argintul național în vara anului trecut.

În Superligă, în tricoul alb-violet, a evoluat 20 de meciuri și a înscris trei goluri.

După plecarea de la Politehnica, în vara trecută, ea nu a mai jucat, având ca ocupație predarea orelor de educație fizică la Liceul Teoretic „William Shakespeare” din Timișoara.

„La primirea ofertei de a juca din nou fotbal am fost bucuroasă deoarece am oportunitatea de a continua să fac ceea ce iubesc.

Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât am avut parte de o primire călduroasă din partea colegelor mele de echipă, a staff-ului și a antrenorului.

Un obiectiv principal pentru mine în acest sezon este acela de a avea cât mai multe reușite și de a ajuta echipa să obțină rezultate cât mai bune”, a declarat Denisa Hategan.

Un alt transfer perfectat de Banat Girls Comloșu Mare este cel al Amandei Lihv (foto), o apărătoare în vârstă de 19 ani de origine suedeză, dar născută în Statele Unite ale Americii.

Ea a trăit în această țară până la vârsta de 16 ani, când s-a mutat în Costa Rica. În sezonul trecut a jucat pentru Sporting FC San Jose, în prima ligă a acestei țări.

Timp de patru luni, Amanda Lihv s-a antrenat alături de naționala costaricană sub 20 de ani, calificată la mondialul din vara acestui an din Columbia. „Am crescut în Statele Unite ale Americii până la vârsta de 16 ani, după care m-am mutat pentru trei ani în Costa Rica. În ultimul an am jucat pentru Sporting FC San Jose în prima ligă.

În perioada petrecută în Costa Rica m-am antrenat cu naționala sub 20 de ani timp de patru luni, în timpul în care se pregăteau pentru Cupa Mondială sub 20 de ani. A fost o experiență minunată!

Am decis să mă alătur echipei pentru că vreau să mă dezvolt și să explorez noi oportunități în Europa. Toate fetele au fost foarte primitoare când am venit și au fost de mare ajutor, mai ales în învățarea limbii.

Obiectivele mele sunt să mă evoluez ca jucătoare și să învăț în fiecare zi la antrenament și să ajut echipa să domine în meciuri. A

bia aștept fiecare oportunitate”, a spus Amanda Lihv.

În această iarnă, Banat Girls Comloșu Mare le-a mai transferat pe Laura Vogt, Anca Dobai, Nara Estefania da Costa, Suzuho Yamasaki, Gabriela Ivăncescu, Francesca Paige Frericks și Loredana Cosma.