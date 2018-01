Ilie Triţoiu: „Nu poţi să ţii cu poveşti un om care vine dintr-o ţară străină pentru a câştiga bani în România”

Prim-divizionara BC SCM Timişoara îşi va completa lotul în zilele următoare cu un baschetbalist american care evoluează pe poziţiile 3 şi 4. Şi la garnitura feminină a clubului municipalităţii am putea asista la mişcări de trupe.

„Am făcut o analiză împreună cu staff-ul tehnic şi am hotărât să aducem al şaselea jucător străin pentru următoarea perioadă, una infernală, cu partide din trei în trei zile. Trebuie să ne asigurăm că nu vom mai trece prin ce am trecut în sezonul trecut. Avem în vizor un jucător care acoperă poziţiile 3 şi 4, unde avem probleme din punct de vedere numeric, nu valoric. Sperăm ca în această săptămână să finalizăm discuţiile cu el, iar săptămâna viitoare să-l avem la antrenamente. Este american, însă momentan nu pot să spun mai multe, pentru că nu l-am semnat şi nu vreau să apară probleme”, ne-a dezvăluit preşedintele Ilie Triţoiu.

El a argumentat: „Din păcate, pasa proastă a început la meciul cu U-BT Cluj, acolo am avut o mică problemă cu accidentarea lui Mladen Jeremici, care a fost decisivă pentru următoarele jocuri. El nu a evoluat nici în partida cu Timba, care a urmat celei cu clujenii, iar cu Piteştiul a intrat în partea a doua. Au fost lucruri care au contat foarte mult în balanţa celor trei meciuri pe care le-am disputat după duelul cu Clujul. La Sibiu el nu a fost total refăcut. În plus, la meciul cu echipa din Piteşti s-a înscris şi Komatina pe lista celor cu probleme medicale. Aceste lucruri şi faptul că avem un lot foarte restrâns, o bancă scurtă, au contribuit la cele trei rezultate negative. Accidentarea oricărui jucător afectează evoluţia echipei noastre”.

Ilie Triţoiu nu a ocolit nici subiectul delicat al problemelor financiare. Sportivii legitimaţi la SCM Timişoara au restanţe salariale pe două luni, iar cea mai bună baschetbalistă, Maegan Conwright, a semnat deja cu o echipă din Rusia. În locul ei va fi adusă o altă jucătoare, însă lista despărţirilor ar putea cuprinde şi alte nume. În perioada în care nu au venit bani dinspre primărie cheltuielile zilnice au fost acoperite de cei care conduc secţia de baschet.

„Problemele financiare au afectat întreaga echipă, chiar şi pe noi. În sport, dacă nu speculezi momentele bune, degeaba revii apoi cu situaţia la normalitate, pentru că este târziu şi între timp apare criza rezultatelor şi probleme de ordin medical şi personal. Majoritatea au familie, copii şi sunt afectaţi de situaţia generată de lipsa banilor. A fost plătit un salariu în luna ianuarie şi au mai rămas de achitat două.

Nu s-a pus problema banilor în nici un moment la echipa de băieţi, dar în viaţa unei echipe apar tot felul de probleme cauzate de lipsa banilor. Nu vreau să spun mai multe din bucătăria noastră internă, nu este momentul acum. Sperăm că se vor rezolva problemele financiare, cred că în luna februarie vom intra în normalitate. Primarul este un om de sport şi ştie foarte bine situaţia noastră, a celor din SCM.

Dacă totul va fi în regulă, în luna martie vom intra în linie dreaptă cu obiectivele propuse atât la echipa masculină, cât şi la cea feminină. Singurele momente dificile le-am avut cu fetele, care nu au înţeles situaţia. Unele vor pleca de la noi… Asta este, nu putem să le ţinem cu forţa. Una dintre ele este Maegan Conwright, cea mai bună jucătoare a noastră, a semnat deja cu o echipă din Rusia.

Nu avem nici o modalitate de a o întoarce. Mai sunt câteva fete de care ne vom despărţi noi. Am făcut o analiză la fete pentru ce mai avem de jucat, iar obiectivul rămâne deschis pentru locurile 1-5. Dacă Alba Iulia va învinge Aradul, iar restul rezultatelor vor fi normale, adică o victorie a noastră la Târgu Mureş şi cea a Braşovului cu Clujul, chiar avem şanse la 1-5, pentru că se va face o roată în patru şi noi suntem singura echipă cu două victorii împotriva formaţiei din Alba Iulia.

Încă sperăm la 1-5, iar dacă nu se poate ne vom lupta pentru locul al şaselea şi în perspectiva play-off-ului sperăm să avem parte de un adversar accesibil de pe poziţia a treia. Nu m-a deranjat lipsa de răbdare a fetelor. Este dreptul fiecărui sportiv să facă ceea ce crede că este mai bine pentru el…

Nu poţi să ţii cu poveşti un om care vine dintr-o ţară străină pentru a câştiga bani în România. Mi-am dorit să fie o familie atât la băieţi, cât şi la fete, şi chiar este la ambele echipe, atmosfera este bună, dar lipsa banilor şi apariţia altor aspecte contează foarte mult în obţinerea rezultatelor şi a atmosferei de grup. Restanţele sunt aceleaşi la toate echipele din cadrul SCM-ului. În această perioadă, noi, cei din cadrul clubului, am susţinut echipa. În ultimele două luni, toate necesităţile zilnice au fost acoperite de noi”.

Olah, dorit din nou în alb-violet, îşi continuă cariera în Olanda

Un jucător aflat constant pe lista de achiziţii a conducerii grupării alb-violete este pivotul timişorean Alexandru Olah. Acesta a semnat recent cu formaţia olandeză ZZ Leiden, refuzând din nou să evolueze în faţa publicului din oraşul de pe Bega.

„Subiectul Alexandru Olah este unul delicat. El a fost contactat de noi după ce şi-a încheiat studiile în Statele Unite ale Americii, iar impresarul său îi căuta o echipă în Europa. Am avut o discuţie cu el, în principiu a fost de acord cu ceea ce am vorbit, dar ne-a transmis să luăm legătura cu agentul său. Între timp, acesta i-a găsit o variantă în Belgia pe mai mulţi bani decât ceea ce i-a oferit Timişoara şi a semnat acolo.

În acest an a venit în România la Cluj-Napoca, unde a stat două luni şi şi-a reziliat contractul. Am intrat din nou în discuţii cu el, i-am făcut o ofertă, însă noi nu suntem la nivelul Clujului din punct de vedere financiar. Ne-a spus că o va analiza şi că ne va un răspuns, dar am văzut că a semnat cu o echipă din Olanda. L-am vrut şi acum, şi în sezonul trecut, doar că nu avem bani pentru pretenţiile financiare ale lui Alexandru Olah.

Aşteptăm să facă pasul puţin mai apăsat spre prima echipă timişorenii pe care îi avem acum în lot. Şi avem mari aşteptări de la cel tânăr dintre ei, Bogdan Penciu. O figură frumoasă în meciul cu Dinamo a făcut Mihai Ursan, îl aşteptăm şi pe Mocriţchi… Aşadar, la capitolul jucătorilor timişoreni stăm destul de bine momentan, depinde de ei dacă vor confirma, antrenorul le va oferi şanse. Îi avem şi pe cei doi jucători care beneficiază de regula U23, Lucas Tohatan şi Tudor Gheorghe, pe care vrem să-i ţinem în continuare, sunt de mare viitor pentru campionatul românesc”, ne-a explicat Ilie Triţoiu.

„Avem un public de rezultat”

Unul dintre cele mai mari regrete ale lui Ilie Triţoiu este că la Timişoara nu mai există acel public care în trecut se transforma de multe ori în al şaselea jucător şi îi împingea pe baschetbalişti alb-violeţi spre obţinerea unor victorii importante în Liga Naţională.

„La nivel de galerie, cel mai frumos public din ţară îl are Sibiul, însă ca atmosferă în sală mie îmi place mai mult la Oradea, acolo simţi mai bine presiunea tribunei. Asta este marea problemă a Timişoarei. Oraşul nostru se bate clar la retrogradare într-un clasament al publicului, nu prinde primele opt poziţii. Publicul timişorean reprezintă o mare durere a noastră, pentru că la echipa pe care o avem în acest sezon cu siguranţă ne-am bate la titlu dacă am avea un public asemănător cu cele din Oradea şi Sibiu.

Avem un public de rezultat, am văzut asta la partida cu clujenii, când a fost acoperită trei sferturi din tribună şi a fost creată cât de cât o atmosferă frumoasă. Însă ne-a bătut Clujul şi spectatorii au dispărut din sală… Probabil că dacă băteam Clujul se crea o nouă emulaţie şi oamenii veneau în continuare. Repet, avem un public de rezultat şi este păcat acest lucru, pentru că în acest an avem nevoie de ajutorul celor din tribună”, a conchis preşedintele secţiei de baschet din cadrul SCM Timişoara.