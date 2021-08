Handbaliştii tineri de la SCM Politehnica Timişoara, testați în nordul țării

Echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara a participat la sfârșitul săptămânii trecute la un turneu organizat la Baia Mare ce a reunit la start patru echipe din Liga Zimbrilor. Cu foarte mulți tineri în lot, SCM Politehnica a arătat un handbal consistent.

Rezultatele complete ale turneului

Potaissa Turda – SCM Politehnica Timișoara 30-29 (Câmpan 6, Sadoveac 4); Minaur Baia Mare – CSM Bacău: 25-26; Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timișoara 30-24 (Sadoveac 7, Trif, Chira – câte 4); CSM Bacău – Potaissa Turda 29-29; SCM Politehnica Timișoara – CSM Bacău 25-34 (Sadoveac 9, Câmpan 4); CS Minaur Baia Mare – Potaissa Turda 27-25.

„A fost un turneu ok, în care am vrut să vedem aportul tinerilor. Ne-am confruntat cu unele dintre cele mai bune echipe din Liga Națională și am jucat de la egal la egal, în multe momente”, a declarat antrenorul principal Attila Horvath, despre handbaliştii tineri ai echipei timişorene.

SCM Politehnica Timișoara a fost lipsită de titularul postului de portar, Cristian Tcaciuc, și de cei cinci jucători convocați la lotul național de juniori, Claudiu Pal (portar), Robert Cîtu, Antonio Bordeainu, Raul Bote și Ianus Dumitrescu. În aceste condiții, antrenorii au apelat la un portar în vârstă de 16 ani, Alin Cozmaciuc (2,10 metri înălțime) și la extrema Mircea Ulariu (18 ani).

„În primul meci, cu Turda, am folosit mulți jucători născuți în 2003, care au și contribuit cu opt goluri, iar Cozmaciuc a avut câteva parade foarte reușite și a demonstrat că poate deveni unul dintre portarii importanți ai României. A fost un meci disputat și puțin a lipsit să facem un egal. Cu Minaur, Fenici a fost eliminat în prima repriză, iar Sabin Ignat s-a accidentat în minutul 35. Chiar și așa, jocul a fost echilibrat, iar tinerii au adus din nou un număr însemnat de goluri.

Diferența din ultimul meci, cu Bacăul, nu este cea reală. Cu mai puțin de zece minute înaintea finalului, erau doar trei goluri, după care l-am scos pe Fenici și am introdus mulți juniori. Practic, în întreg turneul, am jucat o singură repriză în formula completă”, a mai spus Attila Horvath.

Ce urmează

Pentru alb-violeți urmează meciul de prezentare a lotului, în compania formației HC Dobrogea Sud Constanța. Partida este programată vineri, de la ora 17, la sala „Constantin Jude”.

„Scopul nostru este să omogenizăm grupul, iar pentru aceasta este nevoie de răbdare. Cu tot cu tinerii promovați la echipa mare sunt nouă handbaliști noi, avem mult de lucrat și pe faza ofensivă, și pe cea defensivă. La turneul din Baia Mare am primit laude pentru valoarea jucătorilor tineri și pentru proiectul de la Timișoara. Eu sunt convins că timpul ne va da dreptate și că vom arăta că este un proiect viabil”, a completat Attila Horvath.