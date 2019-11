Haideţi la vot, fiindcă preşedintele e deja ales!

Scriitorul Mark Twain spunea că dacă prin vot am schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm. România are, duminică, alegeri prezidenţiale (cică s-ar mai ţine, totuşi), după o campanie electorală fără precedent din punct de vedere al confruntărilor electorale între candidaţi.

Nu am avut dezbateri, nu s-au putut compara programele propuse, a lipsit total acea savoare dată de întâlnirile directe, de întrebările şi replicile aşteptate cu mult interes de alegători. Mai grav este, însă, că în absenţa acestor dezbateri şi schimburi de idei, nu prea mai putem vorbi de pluralism politic, de transperanţă electorală, de democraţie, în general.

Campania electorală s-a limitat la luptele pentru dărâmarea guvernului şi la instalarea altuia nou, care l-au avut în prim-plan pe preşedintele în funcţie. Pe rând, Klaus Iohannis şi-a ucis politic toţi contracandidaţii cu şanse, turând la maximum maşinăria infernală de care dispune şeful statului. Pe unul singur nu a reuşit să-l doboare: pe Mark Twain