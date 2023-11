„H2O: Transition”, la Muzeul Apei din Timişoara

Muzeul Apei (Calea Urseni nr 26, Timișoara) a găzduit ieri evenimentul ”H2O : Transition”, o expoziție de artă în cadrul căreia publicul a putut descoperi o instalație multimedia creată de Livia Mateiaş, instalaţie ce invită la contemplare asupra apei şi importanţei acestui element care se regăseşte în toate formele vieţii.

„În practica artistică folosesc deseori elemente naturale sub formă de instalații multimedia pentru a reprezenta diferite concepte.

De această dată mi-am propus să ilustrez circuitul apei în natură între cele trei forme ale sale – solidă, lichidă și gazoasă.

Mă fascinează faptul că aceeași apă se regăsește în diferite forme pe pământ încă de la originea acestuia și până în prezent.

Împărtășim în corpurile noastre aceeași apă care se afla pe Pământ și în vremea dinozaurilor. Apă care s-a transformat pe parcurs în gheață, lichid, vapori și care a fost consumată de plante, animale și oameni, a ajuns în componența ghețarilor, pe pietre, în frunze și în corpurile noastre Consider apa ca fiind un element sacru, fără de care viața nu ar exista sub forma pe care o cunoaștem.

Acest fapt mă motivează să atrag atenția și asupra perspectivei ecologice în care folosim apa.

Poluarea apelor, schimbarea ritmurilor naturale, accelerarea topirii ghețarilor, stocarea unor cantități mari de apă în piscine private sunt elemente care pot aduce dezechilibre la nivelul circuitelor vieții.

Pe lângă perspectiva ecologică, recunoștința față de acest element simplu, dar primordial al vieții mă îndeamnă la contemplare și analiză.

Deseori oamenii nu conștientizează că este un miracol și o binecuvântare simplul fapt să avem apă la robinet.

O vizită la Muzeul Apei ne poate face puțin mai conștienți asupra efortului necesar pentru purificarea apei și pentru obținerea unui pahar de apă potabilă”, a mărturisit Livia Mateiaş.

Livia Mateiaş este artist vizual, un spirit liber şi creativ. A urmat studii de Licență, Master şi Doctorat la Facultatea de Arte şi Design Timişoara și un Master în Management la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara.

Este membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România din anul 2009 şi co-fondatoarea studioului de artă şi design artouching (2014) și a platormei DIGITAL: CANVAS¥ (2018).

A urmat cursuri de dans contemporan, consiliere prin artă, antreprenoriat social și cultural, mediere culturală, management de proiect și managementul voluntarilor.

Ca forme de expresie artistică folosește grafica, pictura, arta digitală, instalația și performance-ul adaptând ușor tehnica pentru a transmite ideea. Participă la expoziții şi rezidențe artistice atât în țară cât şi în străinătate.

Între rezidențe se numără: Gabriela Tudor, Agueda, PT (2021); Our Nature, Trieste, IT; Salzburger Kunstverein, Salzburg, AT. (2018); WASP (Working Art Space & Production), București, (2014); Centrul Cultural Max Pol Fouchet, Méricourt, FR (2013).

De-a lungul timpului a ținut peste 200 de ateliere creative pentru diferiți beneficiari (adulți, tineri, copii, seniori și persoane vulnerabile) – activități în spațiul public, în parcuri, în galerii de artă, în spații alternative, mănăstire budistă (Austria), pe stadion (Portugalia), în centre de refugiați (Grecia), în penitenciar, în centre sociale, instituții de învățământ etc.

A ințiat și implementat în Timișoara câteva proiecte finanțate, printre care Fluid, Arta în comunitate, Acasă pe Pământ, Podul de Poveste – comunitatea creativă Croșetăm

Povești și Poduri, precum și proiectul Pixel_ART. Această creație artistică a fost realizată prin finanțarea Energie! Burse de creație, acordată de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte, în cadrul Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023″.