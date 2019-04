Timp de două zile se va desfășura, la Sala „Orizont” a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, a cincea ediție a Conferinței Internaționale Helion.

Deschiderea va avea loc astăzi, de la ora 17, lucrările continuând mâine, de la ora 10. Tema acestei ediții este „Frontiers of the possible: Borders and openings in speculative fiction (Frontiere ale posibilului: Granițe și deschideri în ficțiunea speculativă)”.

Participă cu lucrări William Hughes (Anglia), Magdalena Gabias (Polonia), Brankica Bojovici (Muntenegru), Letterio Todaro (Italia), conaționalii Ștefan Borbely și Constantina Raveca Buleu (Cluj-Napoca), Emanuela Ilie (Iași), Gabriela Glăvan și Marius-Mircea Crișan (Timișoara).

Toți conferențiarii sunt cadre universitare. Lucrările se desfășoară în limba engleză.