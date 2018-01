Fostul europarlamentar Adrian Severin, eliberat din închisoare!

Fostul europarlamentar Adrian Severin, care execută o pedeapsă de patru ani de închisoare, a cerut luni la Judecătoria Sectorului 5 eliberarea condiţionată. Magistrații au decis în favoarea sa și au fost de acord cu eliberarea din închisoare. Decizia nu este definitivă, iar procurorii DNA pot face contestație, a informat stiripesurse.ro.

El a declarat în faţa magistraţilor că a încercat să îşi execute pedeapsa cu demnitate, că a muncit şi a scris lucrări fără a pretinde zile de câştig.

Întrebat de judecător ce va face după ce va ieşi din închisoare, Adrian Severin a răspuns: „Din păcate, mă duc la medicul curant să reiau terapia care a trebuit să fie întreruptă. Medicul mi-a spus că mă poate ajuta. Vreau să vă spun că al doilea lucru va fi să iau legătura cu colegii de facultate, să îmi reiau activitatea didactică”.

„Personal, nu intenţionez să storc lacrimi şi să cer clemenţă în virtutea unei sănătăţi afectate. Ce trebuie reţinut este ocazia de a arăta că Justiţia română nu reinstaurează de facto pedeapsa cu moartea la Rahova. Şi nu numai acolo se moare pe capete. Urmează să judecaţi pe baza faptelor, pe baza dovezilor, sunt aici petent, dar în realitate vin pe urma propunerii comisiei de eliberare care ştie ce s-a întâmplat în ultimul an. Am încercat să execut pedeapsa cu demnitatea necesară. Am muncit în perioada asta, nu cu zile câştig, am scris lucrări fără să pretind zile. Am cerut să rămân în regim închis tocmai pentru a duce la bun sfârşit toate programele în care eram implicat. Unul – să îi învăţ română pe deţinuţii străini. Cred că această pedeapsă şi-a atins obiectivele, indiferent care au fost”, a spus Severin, potrivit stiripesurse.ro.

Pe 16 noiembrie 2016, Adrian Severin a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la patru ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă.

Un complet de cinci judecători a admis atunci apelul DNA şi a mărit pedeapsa aplicată lui Severin de instanţa de fond în februarie 2016 (trei ani şi trei luni).

Adrian Severin a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia că, în perioada decembrie 2010 – martie 2011, a acceptat promisiunea a doi jurnalişti de la publicaţia britanică „The Sunday Times”, care efectuau o investigaţie sub acoperire, de a-i plăti 100.000 euro anual în schimbul depunerii de amendamente în comisiile de specialitate ale Parlamentului European, pe de o parte, şi votării împotriva altor amendamente ce nu corespundeau intereselor societăţii comerciale pe care aceştia pretindeau că o susţin, pe de altă parte.

„La suma menţionată se adăuga şi suma de 4.000 de euro pe zi pentru orice acte efectuate de parlamentar, în legislativul european, în legătură cu depunerea de amendamente. În contextul discuţiilor din perioada ianuarie – martie 2011, Adrian Severin le-a pretins celor două persoane, potrivit înţelegerii, suma de 12.000 euro, lăsându-le să creadă că are influenţă asupra a doi deputaţi din Comisia juridică, a raportorului Comisiei pentru afaceri economice şi monetare din legislativul european, precum şi asupra unui alt membru al Parlamentului European, pentru a-i determina să introducă un amendament la proiectul de Directivă al Comisiei Europene privind garantarea depozitelor bancare, în sensul intereselor clienţilor companiei pe care cei doi susţineau că o reprezintă”, au explicat procurorii.

Potrivit DNA, în vederea încasării sumei de 12.000 euro, Adrian Severin a emis o factură pe care a trimis-o pe mail uneia dintre cele două persoane.

Trei europarlamentari – Adrian Severin, slovenul Zoran Thaler şi austriacul Ernst Strasser – ar fi acceptat „să-şi vândă serviciile” unor jurnalişti ai ziarului „The Sunday Times”, care pretindeau că se ocupă cu acţiuni de lobby. Reporterii au propus mai multor membri ai Parlamentului European să le plătească 100.000 de euro pe an în schimbul „ajutorului” pentru adoptarea unor amendamente.

Eurodeputatul sloven şi cel austriac au demisionat din Parlamentul European, renunţând astfel la imunitatea parlamentară, în schimb Adrian Severin a refuzat, susţinând că este vorba de „o înscenare pusă la cale de persoane care au acţionat ca agenţi provocatori şi cu o motivaţie politică”.