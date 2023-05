Expoziţii, spectacole şi concerte la Noaptea Muzeelor 2023, în Timișoara

Expoziţii pe alese, pe gustul oricărui iubitor de frumos, concerte, spectacole de istorie vie, lansări de carte şi multe altele fac parte din ” meniul” Nopţii Muzeelor 2023, care va asigura iubitorilor de cultură din Timişoara prilejul de a-şi bucura sufletul la vreme de weekend.

La Muzeul Național al Banatului, Noaptea Muzeelor 2023, va debuta astăzi 13 mai, la ora 17 și se va încheia la ora 02. „În anul Capitalei Culturale Europene, spectacolele de istorie vie (<<living museum>>), oferite în Bastionul Theresia în cadrul Nopții Muzeelor se vor îmbina cu momentele artistice și cu atelierele interactive într-un mare show comun al grupurilor de reconstituire istorică și artistice coordonate de MNaB.

Participă la eveniment, sub denumirea de Uniunea Artiștilor – Cronicari: Eyaletul de Timișoara, Asociația Losonczy Istvan, Hrafnabroethr – Frații Corbi, Proiectul Răscoala, Asociația de Reconstituiri Istorice Timișoara, Deep6 Project, Peregrinii”, au transmis reprezentanții instituției de cultură.

La ora 17, în Curtea Bastionului, va avea loc eschiderea taberelor de reconstituire istorică –Timișoara otomană, Timișoara Evului Mediu târziu, Banatul medieval. La ora 18, în spațiul expozițional „Istoria Militară a Banatului“, intrare din curtea Bastionului – Asociația de Reconstituiri Istorice Timișoara – este programată o prezentare interactivă a unor file din istoria Cetății Timișoara începând cu secolul Baroc și până în anii orașului românesc interbelic. În curtea Bastionului vor răsuna salve de tun de secol XVIII și de început de secol XX.

La ora 19, tot aici, trecutul va fi prezentat ca istorie vie de membrii Uniunii Artiștilor – Cronicari. Publicul va putea admira armele și ținutele Evului Mediu, câteva dintre obiceiurile vremii şi antrenamentele vitejilor într-un performance comun al grupurilor participante, performance ce va permite şi participarea activă a spectatorilor, în condiții de absolută siguranță. Va fi rost, de asemenea, de „Raiduri și bătălii în Ținuturile de Margine” – o poveste adevărată, narată în stilul „living museum” și însoțită de muzică istorică.

La ora 21 va avea loc o prezentare interactivă a pieselor din expoziția de spade și săbii istorice „Fiare din beci” , urmată de momente inedite: un dans cu săbiile în stilul oștenilor stepelor, un duel real cu arme istorice din colecția privată a Uniunii, între spadasini experimentați şi un concert de muzică istorică live cu trupa Peregrinii.

La ora 22, sub genericul „Drum printre secole” Uniunea Artiștilor – Cronicari vor aduce în prim-plan muzica vechilor menestreli și arta jonglerilor cu focul, care vor însoți o poveste magică din trecut, narată cu sprijinul tuturor grupurilor participante, în cadrul unui spectacol prezentat în premieră la Noaptea Muzeelor 2023 la MNaB.

De asemenea, vor putea fi vizitate câteva expoziţii interesante. „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Lumi paralele” (Mansarda B2) – propune o incursiune în istoria cartierelor printr-o cheie barocă: alegoria simțurilor, prezentând secvențe din viața cotidiană din Iosefin (văzul), Elisabetin (tactilul), Fabric (auzul), Cetate (olfactivul) și Giroc (gustativul).

„Prinț și Sultan. Decenii de Război și Fronturi Fluctuante la Hotarele Sublimei Porți”, expoziţie găzduită în Mansarda B1, prezintă obiecte din diferite episoade ale marilor confruntări militare internaționale de pe scena europeană în urma cărora este constituit Banatul Timișoarei.

„Istoria militară a Banatului” aduce împreună uniforme, arme și piese de echipament militar de la începutul sec. al XVIII-lea (armatele habsburgică și otomană) și din anii Primului Război Mondial (armata română) şi poate fi vizitată la parter. Tot la parter, la Muzeul Popa’s, vă aşteaptă o expoziție de caricatură Ștefan Popa Popa’s, o colecție reprezentativă de caricaturi, medalii, premii și prezentări de evenimente din viața celui mai apreciat caricaturist din lume.

Expoziția „Ciprian Porumbescu – 170. O viață, o epocă, un ideal” conține panouri cu informații, mărturii și evocări despre diverse aspecte din viața marelui compozitor român şi poate fi admirată la parter.

Două expoziții și un spectacol. Asta pot vedea cei care calcă pragul Casei Artelor, în 13 mai, la Noaptea Muzeelor. La Galeria Pygmalion este deschisă ”Dubla dimensiune”, expoziție Szakáts Béla, curator Endre Farkas, iar la Galeria Subterana: ”Avatar : Forme”, expoziția studenților specializării sculptură (Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara).

La ora 19, în Curtea cu castan (sau, în caz de vreme nefavorabilă, în sala StudioArt) va avea loc ”Just Push Play – Improv Comedy Show”. Accesul la spectacol se face pe bază de artist support: 50 de lei.

La Muzeul Satului Bănățean, activitățile prilejuite de Noaptea Muzeelor se vor desfășura astăzi în Hambarul de la Muzeul Viu, începând cu ora 16, 30.

„Vă așteptăm sâmbătă, 13 mai, la noi la câteva povești frumoase – etnografice și literare – și la două concerte și, desigur, la un pahar de vorbă”, au transmis reprezentanții muzeului de la Pădurea Verde.

Vor avea loc următoarele conferințe: „Muzeul meu” – Borco Ilin, „Dimensiunea timpului în spațiul bănățean” – Andrei Milin și „Sunetul ca imagine: instrumente muzicale rare” – Ovidiu Papană.

Publicul este aşteptat, de asemenea, la lansarea cărţii „Timișoara Underground: orașul care nu se vede”. Amfitrioni: Robert Șerban și Marcel Tolcea, urmată de concerte: Jazz a la jais: Ionuț Dorobanțu și Alina Giurgiu. De la ora 19, pe scena mare va urma formația Nightlosers.

În cadrul proiectului Noaptea Muzeelor 2023, cei care vor trece pragul Muzeului Național de Artă se vor bucura de un recital de muzică clasică susținut de elevii Liceului de Arte „Ion Vidu” începând cu ora 18. Publicul va avea ocazia să viziteze gratuit următoarele expoziții temporare și permanente: Expoziția „Timișoara – portretul unui oraș”, parte a proiectului „Timișoara through the lens of artists”, a prins formă din dorința Muzeului Național de Artă Timișoara de a celebra moștenirea culturală a urbei de pe Bega printr-un elogiu adus orașului, precum și artiștilor care, de-a lungul timpului, au surprins cu ajutorul penelului, peniței, cărbunelui, aparatului de fotografiat și instalației lumea care îi înconjura.

Vor fi de vizitat, de asemenea, expoziţiile ”Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească- Dialoguri multiculturale, secolele XVII-XX”, ”Artă Europeană- Fondul Ormos Zsigmond, secolele XV-XVIII”, Colecția Corneliu Baba, 1906-1997 şi laboratorul de restaurare-conservare al instituţiei. Accesul publicului va fi gratuit la toate expozițiile muzeului între orele 15 -23.

Imagine cu titlu ilustrativ