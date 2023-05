Eveniment unic în România, organizat lângă Timișoara: concursuri cu 1.900 de câini de rasă, din 30 de țări

În 6 mai 1923, la Timisoara s-a organizat prima competitie chinologica din Romania la care au participat 36 de caini din rasa Ciobanesc german.

La 100 de ani de la acest prim eveniment, in acest an, in zilele de 12-14 mai, va avea loc cea de-a 116-a competitie organizata de Asociatia Chinologica Romana a judetului Timis, in perioada postbelica.

Evenimentul aniversar, unic in Romania, se va desfasura la Stadionul Unirea din comuna Giroc si va cuprinde 3 competitii canine internationale si 1 nationala multirasa, 3 competitii de club de rasa, la care participa 1900 caini din 30 de tari.

Intrarea la eveniment este gratuita pentru pensionari, persoanele cu dizabilitati si copiii pana la 14 ani, au comunicat organizatorii.