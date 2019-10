Escrocherie cu suprataxă! Bănățenii, apelați telefonic tot mai mult de pe numere care provin din țări exotice

Escrocheria cu apeluri primite de timișeni de la numere dubioase din străinătate revine. Metoda de păcăleală a fost “valabilă” și anul trecut.

Tot mai mulți lugojeni ne-au semnalat faptul că primesc telefoane de la numere necunoscute din străinătate. Neștiind cine-i caută sau din curiozitate, apelează înapoi, apoi se trezesc cu facturi de sute de euro.

“Numai în ultima săptămână am primit peste 20 de apeluri din diverse țări străine. De curios, am dat telefon înapoi și m-am trezit că sun prin Kenia, Trinidad &Tobago, Maroc, Lituania sau Bolivia. Am rămas surprins, pentru că nu am niciun cunoscut pe-acolo. Mi-am dat seama că e o măgărie, doar când mi-a venit factura pentru că a fost de trei ori mai mare”, ne-a spus Ioan P, din Lugoj.