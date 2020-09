Educația – prioritate a primarului comunei Giroc, Iosif Ionel Toma

Educația a reprezentat și reprezintă în continuare o prioritate majoră a mandatelor mele ca primar al comunei Giroc, motiv pentru care, de-a lungul anilor, am alocat pentru acest sector, sume mari de bani din bugetul local, din păcate insuficient, și am conceput Strategia de Dezvoltare Locală 2015-2020, ca instrument de management utilizat pentru a atrage fonduri europene și bani guvernamentali.

În acest context, sectorul educațional a beneficiat de 6 proiecte cu finanțare europeană și guvernamentală, dintre care două sunt încă în stadiul de evaluare.

Cu sigurană, cel mai mare proiect este ”Reabilitarea și extinderea clădirii pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII în comuna Giroc”, proiect în valoare de 4.994.000 euro, accesat prin programul POR, Axa prioritară 10, la care vom începe efectiv lucrările, spre sfârșitul anului 2020 . Am gândit crearea a a 19 săli de clasă și a 6 laboratoare, prin reabilitarea celor 3 clădiri existente în zona vechii unități militare. Această nouă unitate de învățământ va deservi aproximativ 500 de elevi, în contexul în care, an de an, numărul claselor paralele de elevi este într-o continuă creștere.

De asemenea, tot aici, se va construi o sală nouă de sport, pe o suprafață desfășurată de 1517.25 mp, necesară pentru buna desfășurare a orelor de educație fizică. Proiectul mai cuprinde și construirea unei bucătării și a unei săli multifuncționale, care în mod curent, va funcționa ca loc de servit masa, pentru elevii cazați în spatiile cu regim de internat. Consider că acest nou spațiu de învățământ va asigura funcționarea în bune condiții a procesului educațional pe o perioadă de 5 ani, după care, va trebui să implementăm un nou proiect pentru construirea altor spații.

Un alt proiect important pentru comunitatea noastră este ”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII ȘCOLII GENERALE ”IOSIF CIOROGARIU”, LOCALITATEA CHIȘODA, COMUNA GIROC ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII”, unde ne propunem transformarea școlii gimnaziale (generale) într-o clădire prietenoasă cu mediul, cu o înaltă eficiență energetică, cu o amprentă redusă de CO2. Proiectul a fost accesat prin Programul POR Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitie, 3.1. Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operaţiunea B – Clădiri publice.

Instalațiile propuse în clădire vor duce, per ansamblu, la un consum rațional și eficient al utilităților puse la dispoziție: gaze naturale, apă și energie electrică. Prin instalarea sistemului de încalzire în pardoseală și a sistemelor de climatizare și ventilație cu recuperare de căldură și prin propunerea unor sisteme de iluminat interior cu led, precum și alimentarea acestora de la sistemul fotovoltaic, toate acestea vor creea o școală de referință.

În completarea activităților educaționale, în localitatea Chișoda, la cererea părinților, am înființat în anul 2016, After-school-ul menit să asigure elevilor un suport în activitatea educațională curentă și dezvoltarea abilităților practice.

Tot în Chișoda, suntem deja în execuție cu lucrările de la creșa nouă ”Construire creșă P+1E în localitatea Chișoda, comuna Giroc”, proiect finanțat prin programul PNDR, SubMăsura 7.2. Această creșă se edifică în spatele actualei grădinițe, și va găzdui un număr de 90 de copii, pe o suprafață de 786 mp. Clădirea va dispune de săli de grupă, dormitoare, săli de joacă, cabinet medical, sală multifuncțională și spatiu de joacă amenjat în aer liber. Proiectul are o valoare de 720.000 euro.

În același contex, pentru a creea un ambient plăcut, educativ și instructiv, am gândit construirea unei clădiri, care să unească această creșă cu grădinița veche și să înglobeze bazinul de înot. Consider că această lucrare va fi benefică pentru copii, oferindu-le pe tot parcursul anului, condiții optime pentru practicarea înotului.

Dacă rămânem în sectorul creșelor, în localitatea Giroc, am finalizat anul trecut în luna septembrie Creșa nr. 2, finanțată tot din fonduri europene prin Programul PNDR Submasura7.2, în valoare de 605.971 euro, cu o suprafață de 2.157 mp și care asigură spații de învățământ și spații aferente pentru un număr de 150 de copii. Clădirea se află în perimetrul destinat învățământului și educației din localitatea Giroc și beneficiază de: cabinet medical, izolator, 7 săli de grupă, 7 dormitoare, 7 grupuri sanitare destinate copiilor, 1 spațiu administrativ, spațiu de joacă în aer liber, spălătorie și cameră lenjerie, sală întâlnire cu parinții, zonă preparare, bucătărie etc.

Tot la Giroc, anul trecut, în luna septembrie, am finalizat lucrările la clădirea Liceului Teoretic ”David Voniga”, în suprafața de 370 mp, cu un număr de 9 clase. Pentru a edifica și dota această unitate au fost folosite fonduri de la bugetul local în valoare de 2.543.667 lei.

În momentul de față, avem în evaluare un nou proiect – ”Centru social multifuncțional”, finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI) în suprafață de 2378 mp și un teren aferent de 5904 mp. Acest viitor spațiu de învățământ a fost gândit pentru deservirea copiilor din zonele noi ale comunei și va găzdui un număr de aproximativ 60 de copii. Valoarea acestui proiect este de 749.793 euro.

O altă investiție depusă spre finanțare este ”Construire Bazin didactic de inot”, finanțat tot prin CNI, bazin ce va fi construit pe o suprafață de 3900 mp, tot în zona fostelor unități militare, menit să completeze activitatea sportivă a elevilor din aceste zone noi, cu o valoare estimată de 1.188.016 euro.

Consider că în acest mandat, s-au asigurat condiții optime pentru desfășurarea actului de învățământ, rezultatele absolvenților fiind un răspuns pozitiv la eforturile depuse de administrația locală. Pe această cale, mulțumesc tuturor factorilor de răspundere din cadrul liceului pentru implicare, întregului personal de deservire, părinților și mai ales, elevilor pentru sustenabilitatea proiectelor propuse.

Sănătate și numai bine!

Comandat de Partidul Social Democrat –Organizația Județeană Timiș

Executat de SC TIMPRESS SA TIMISOARA – portal: www.renasterea.ro

Cod mandatar financiar: 21200019