E oficial: se schimbă vârsta de pensionare pentru femei! La câți ani se va ieși la pensie

Schimbari in varsta de pensionare din Romania! Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care femeile sa se poata pensiona la varsta de 65 de ani, in loc de 63 ca pana acum, daca opteaza pentru acest lucru.

Ordonanta vine dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca femeile au acest drept, de a lucra pana la varsta oficiala de pensionare a barbatilor.

Astfel, angajatorii vor fi obligati sa respecte decizia femeilor, in cazul in care acestea vor opta sa lucreze pana la varsta de 65 de ani.

„La data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, la varsta de 65 de ani;

„la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II” se arata in proiectul de OUG.

„Angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul angajatei de a continua activitatea in conditiile prevazute la lit.c) teza intai (citat mai sus – n.red.)”, se arata in proiectul de lege.

Sursa: kanald.ro