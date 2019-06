După ce au dat lovitura la “Hexagon”, studenții Facultății de Drept din Timișoara sunt premiați astăzi la UVT

Alături de ei vor primi aplauzele publicului și colegii lor care au obținut clasări onorante în două prestigioase concursuri de drept internațional și al Uniunii Europene

Obișnuiți, în ultimii ani, cu locurile doi și trei ale podiumului la Hexagonul Facultăților de Drept – un consorțiu informal al celor mai prestigioase facultăți de drept (de stat) din țară (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova și Sibiu) -, studenții timișoreni au dat lovitura în aprilie a.c., ei câștigând ediția din 2019, desfășurată la București.

Probele Hexagonului Facultăților de Drept sunt împărțite în secțiunea științifică – Drept civil, Drept penal și Drept constituțional – și secțiunea sportivă – fotbal, streetball, șah și tenis de masă.

Echipa Facultății de Drept a Universității de Vest a obținut locul I la două dintre cele trei probe științifice (Drept constituțional și Drept penal) și locul III la proba de Drept civil.

Echipa de Drept constituțional, formată din Daniel Cârstean și Ioan Rusalim Povăliceanu, a fost coordonată de d-na lector univ. dr. Andreea Verteș-Olteanu; echipa de Drept penal, formată din Ionela Bleahu și Flavius Diblaru, a fost coordonată de d-na lect. univ. dr. Laura Stănilă și d-ra drd. Cristina Nicorici. Echipa de Drept civil, formată din Sena Birgean și Alexandra Modrea, a fost coordonată de dl. drd. Maximilian-Andrei Druță și d-ra drd. Alexandra Bob.

La probele sportive, studenții timișoreni au obținut locul II la fotbal, locul III la tenis de masă, locul IV la street-ball și locul V la șah. Pregătirea echipelor pentru probele sportive a fost coordonată de dl. prof. univ. dr. Florin Moțiu.

Câștigătorii ediției din acest an a Hexagonului vor fi premiați astăzi, de la ora 17, la Universitatea de Vest, alături de alți performeri din 2019 ai facultății conduse de prof. univ. dr. Lucian Bercea, ajuns decan în 2012, pe când avea doar 37 de ani.

Ceilalți performeri despre care vorbim sunt studenții Facultății de Drept din Timișoara care au participat la două concursuri internaționale desfășurate în acest an.

Astfel, vor fi premiați studenții care au participat la finala internațională a Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, cel mai important concurs studențesc în domeniul dreptului internațional, organizat de International Law Students Association (ILSA) și White&Case, în perioada 31 martie – 7 aprilie 2019, la Washington D.C., în Statele Unite ale Americii.

Echipa Facultății de Drept din Timișoara a reprezentat România la rundele internaționale ale celei de-a 60-a ediții a competiției, la care au participat 124 de echipe (reunind 394 de studenți) ale facultăților de drept din prestigioase universități din întreaga lume, câștigătoarele rundelor naționale și regionale, la care au fost înscrise în total 685 de echipe, din mai mult de 100 de jurisdicții.

Echipa Facultății de Drept din Timișoara, compusă din Bogdan Arsulescu, Maria Jude și Alexandra Motica (studenți în anul IV) și Silviu Lazăr (masterand), a obținut premiul Alona E. Evans, acordat pentru cele mai bune punctaje combinate ale memoriilor scrise, unul dintre cele mai bune rezultate obținute de o echipă din România în ultimii ani la acest concurs, ocupând locul 19 în categoria Best Combined Memorials.

În acest clasament, echipa Facultății de Drept din Timișoara a devansat echipe ale unor universități de prestigiu (King’s College London, Yale University, Lomonosov Moscow State University, Hertie School of Governance Berlin, Università degli studi di Milano ‘Statale’, New York University School of Law, Universität Wien, George Washington University, University of Washington, University of Toronto, Katholieke Universiteit Leuven, University of Helsinki, University of Hamburg, Universidad Autónoma de Madrid, Université Paris 2 Panthéon-Assas etc.). Echipa Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara a fost pregătită de dl. prof. univ. dr. Valentin Constantin, d-na conf. univ. dr. Raluca Bercea, dl. conf. univ.dr. Lucian Bojin și d-na asist. univ. dr. Sorina Doroga.

De asemenea, vor fi premiați studenții care au participat la etapa finală a Central and Eastern European Moot Court, prestigios concurs științific studențesc axat pe dreptul Uniunii Europene, aflat la a 25-a ediție, desfășurată în perioada 2–5 mai 2019 la Luxemburg, la sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Concursul este organizat de către British Law Center, cu susținere din partea celorlalte instituții ale Uniunii Europene, a Centre for European Legal Studies din cadrul Universității Cambridge și a Clifford Chance. În etapa finală a competiției s-au calificat 16 echipe, printre care și cea a Facultății de Drept din Timișoara. Echipa compusă din Diana Fofiu, Patricia Stemate, Alexandra Sofran și Amelia Toth (studente în anul III) s-a calificat în etapa semifinală a competiției și a ocupat locul III în clasamentul final general, cea mai bună performanță de echipă din istoria participărilor facultății la acest concurs. Pregătirea echipei Facultății de Drept din Timișoara a fost coordonată de d-na conf. univ. dr. Raluca Bercea și d-ra drd. Bianca Șerb, fostă concurentă și câștigătoare a unui premiu individual de pledoarie.

Laureații de mai sus nu vor primi doar diplome, ci și burse oferite de Universitatea de Vest, de câteva societăți de avocatură, precum și de Camera Notarilor Publici Timișoara și Camera Executorilor Judecătorești Timișoara.