Două succese sub Feleac pentru juniorii secției de baschet SCM Timișoara.

Echipa de juniori mari a secţiei de baschet din cadrul clubului SCM Timişoara a obţinut două victorii, vineri şi sâmbătă, la Cluj-Napoca şi rămâne neînvinsă în actuala ediţie de campionat.

În derby-ul grupei 1 din faza secundă a Campionatului Naţional de baschet masculin U18 masculin, SCM UVT OHMA Timişoara a învins-o vineri într-un derby al singurelor formaţii care nu au cunoscut până în acel moment gustul amar al înfrângerii pe U-BT Cluj-Napoca. „Leii” antrenaţi de Radenko Toroman s-au impus cu scorul de 90-75, desprinzându-se la şefia clasamentului şi luând o opţiune serioasă pentru calificarea la turneul final.

„A fost un meci important atât pentru noi, cât şi pentru clujeni. S-au întâlnit două echipe neînvinse până în acest moment al campionatului. Băieţii mei au fost foarte bine pregătiţi şi au reuşit să câştige meciul. Am fost conduşi doar cu 2-0 şi 4-2, în rest ne-am aflat la conducere şi am menţinut pe tabelă o diferenţă cuprinsă între 6 şi 15 puncte. Sunt foarte mulţumit de cum au jucat băieţii. Cel mai important lucru este că am câştigat ca o echipă unită.

Sper să arătăm la fel ca astăzi în fiecare meci rămas de disputat până la sfârşitul acestui sezon”, a declarat antrenorul Radenko Toroman. A urmat, sâmbătă, un nou succes, mai clar decât cel bifat în prima zi: 82-54 cu CSŞ Viitorul Cluj-Napoca. Bilanţul echipei SCM UVT OHMA Timişoara U18 în actualul sezon este de 13 victorii din tot atâtea meciuri disputate!