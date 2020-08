Două focare din cele 10 existente în județul Timiș au fost declarate oficial închise. Unde mai sunt probleme

Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel: Numărul de anchete epidemiologice finalizate, in ultimele 24 de ore : 15, Numărul de anchete epidemiologice în curs de desfășurare, in ultimele 24 de ore: 19

Menționăm faptul că la aceasta dată, 8 focare sunt active și se află în supraveghere epidemiologică, două focare (Unitatea sanitară cu paturi în regim privat și Spitalul de Psihiatrie Gătaia) fiind închise începând cu data de azi 03.08.2020.

TIMIȘOARA UNITATE PROCESARE CARNE – 219 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

UNITATE ECONOMICĂ – 3 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

COMUNITATE sat/ comună – 11 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

CENTRU privat de îngrijiri paliative – 12 cazuri confirmate ( a 13 a persoana declarata initial nu este din focar, nu are legatura epidemiologica) – Focar in supraveghere

UNITATE ECONOMICĂ – 5 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

SPITALUL MUNICIPAL TIMIȘOARA – 4 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

CENTRU pentru minori – 3 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

ZONA FĂGET – 60 cazuri confirmate, dintre care, două decese.

Direcţia de Sănătate Publică Timiș, prin personalul de specialitate urmărește și monitorizează cu deosebită atenție evoluția situației infecției cu noul coronavirus în această zonă.