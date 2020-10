Dominic Fritz s-a autoizolat după ce a aflat că a fost în contact cu o persoană bolnavă de Covid-19: „Vă ţin la curent!”

Noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat miercuri că s-a autoizolat și și-a făcut un test Covid-19 după ce luni s-a întâlnit cu o persoană care a fost testată pozitiv marți cu noul coronavirus.

”Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19. Am purtat mască, am păstrat distanța, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauție și pentru a elimina orice risc, am decis să mă auto-izolez.

Am făcut un test azi dimineață și voi rămâne acasă, în așteptarea rezultatului. Voi repeta testul pentru mai multă siguranță, la sfârșitul acestei săptămâni. În timpul ăsta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului și voi ține întâlniri oficiale online. Vă țin la curent!”, a scris Fritz pe Facebook.

UPDATE! Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că a primit rezultatul testului pentru Covid, făcut după ce a intrat în contact cu o persoană confirmată, și că acesta este negativ.